英超首輪 利物浦大捷響頭炮 沙拿創開咧紀錄

「真．紅軍」強勢回歸！前季英超冠軍利物浦，上季飽受傷兵問題影響，最終仍得第三；而新球季似乎有一個好開始，在聯賽開咧戰作客3球大炒升班馬諾域治。「埃及國王」穆罕默德沙拿個人更交出1入球2助攻，創下英超紀錄連續5季開咧首輪入波，領軍向爭標列強宣戰。



沙拿在上、下半場先後助攻予迪亞高祖達及羅拔圖法明奴建功，助利物浦領先2比0。之後該埃及神鋒更在下半場中後段射入靚波兼為球隊埋齋，「紅軍」終以3球大勝。連同今場入波，沙拿已連續5季開咧戰取得入球，創英超紀錄；而他歷來在英超開咧首輪累積交出7入球3助攻，環顧英超只僅次於朗尼8入球5助攻，認真巴閉。

賽後，著名網站《ESPN》給予了沙拿10分滿分評分，而因為接受完眼部手術、今季「一改形象」、毋須再戴眼鏡的主帥高普亦開腔大讚：「沙拿便是沙拿，只要比賽開始，他便馬上開盡火力，能夠有他在陣真的太好。」可是值得注意，合約將於2023年到期的沙拿，如今仍未與球會完成續約；其經理人賽後亦在社交網發文：「我希望他們在看吧！」明顯是向「紅軍」高層示威，催促加快跟這位射手的續約進度。

VVD復出：可以做得更好

另一方面，球迷最關注的或者是自去年10月受傷後，至今才能再出戰的世界級中堅、華基爾雲迪積克(VVD)。這位紅軍防定海神針，今仗踢足全場，表現積極，紅軍迷應可放心。VVD賽後表示：「養傷時期的感覺總不太好，滿身是藥令我痛苦不堪，但總想歸隊幫助大家。大勝3比0看來很好，但其實去到比賽最後階段，我們讓情況變得困難，也許是大家略感疲倦，我想我們可以做得更好。」包括利物浦、曼聯與車路士均在首輪英超取得大捷，新季英超甫開始便形勢緊湊。