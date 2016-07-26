英超︱「鈕」迷阿拉伯裝惹反感 紐卡素籲球迷勿再穿

英超球會紐卡素獲沙特阿拉伯財團入主之後，在早前主場對熱刺，不少球迷穿上阿拉伯白袍，然而事件卻惹起其他人的不滿。紐卡素日前就發聲明，呼籲球迷不要再以阿拉伯裝扮入場，指這並非班主覺得遭受冒犯，而是有其他人反感。

由於入主紐卡素的財團與沙特皇儲沙勒曼（Mohammed bin Salman）有關，而他亦捲入了記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的遇害事件，因此有蘇格蘭議員John Nicolson批評紐卡素球迷的行為，漠視卡舒吉遺孀的感受。

新班主不覺得受冒犯

為此，紐卡素周三(20日)發聲明提醒球迷，指若非日常穿着阿拉伯裝束的球迷，不要在比賽日穿着入場。紐卡素指，這並非有新班主的成員覺得冒犯，又指他們明白到這是球迷對他們的歡迎，是善意的表現。然而對於其他人來說可能會覺得是文化的冒犯，故建議球迷繼續穿合適自己的服裝入場。

John Nicolson早前批評：「我試想像卡舒吉的遺孀會有甚麼感覺，她的丈夫被沙特阿拉伯的統治者所殺，當她看到戴上阿拉伯頭飾的人在紐卡素跳舞。」卡舒吉遺孀Hatice Cengiz早前亦批評，英超不應該批准與沙勒曼有關的人士入主球會。

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