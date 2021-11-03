英超︱前般尼茅夫領隊賀維 傳將接掌紐卡素

周二(2日)有傳維拉里爾領隊艾馬利（Unai Emery）拒絕了紐卡素的邀請之後，英國廣播公司（BBC）報道，紐卡素或將改任命前般尼茅夫領隊賀維（Eddie Howe）領軍。

雖然獲得沙特阿拉伯的公共投資基金入主，紐卡素在領隊布魯士（Steve Bruce）兩周前請辭後，仍未覓得新接任領隊。據傳媒報道，紐卡素曾經接洽過剛加盟熱刺的干地、巴塞羅那前球星沙維（Xavi）以及前德國領隊路維（Joachim Low），但都全部被拒絕。

而有指，紐卡素的其餘目標分別為維拉里爾的艾馬利、賀維，以及羅馬前教頭的方辛加（Paulo Fonseca）。然而在周二的歐聯賽後，艾馬利雖然承認有關報道，但指未有收到有關報價。而據報他本人對紐卡素的高層態度並不感滿意，故此已表態拒絕。除賀維及方辛加，比利時國家隊主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）及前多蒙特教頭的法夫利（Lucien Favre）都有傳是紐卡素的新帥人選。

紐卡素英超10戰未勝

紐卡素在最近的10場英超聯賽都未能取勝，故此希望可以在周末出征白禮頓之前，覓得領隊接手。不過若繼續由Graeme Jones暫代領隊，紐卡素可藉國際賽期間有約多一周時間覓新帥。而賀維自2020年8月離開般尼茅夫後就未有工作，他本身與多名紐卡素球員亦是在般尼茅夫時合作過。賀維今季初曾獲蘇格蘭的些路迪邀請，但及後因「無法控制」的原因，令些路迪與賀維未能達成協議。

相關新聞：