英超︱普巴求續約人工超C朗 巴塞睇中卡雲尼

曼聯的法國中場保羅普巴（Paul Pogba），又向紅魔要求加薪。而今次普巴更是希望曼聯可以將他的人工加至超越基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）。另外西甲巴塞羅那在新帥沙維（Xavi Hernandez）打算增兵，並看中了曼聯的34歲烏拉圭前鋒卡雲尼（Edinson Cavani）。

不時要求加薪的普巴，要加人工其實已非新聞。不過這位法國中場與曼聯的合約將在明年夏天結束，意味他將會在明年初可與其他球會洽商轉會，並在明夏免轉會費離隊。曼聯當年以破紀錄的1.05億歐元（約9.3億港元）從祖雲達斯收購回來，或許是看上曼聯擔心會變成免費轉會而得不償失，法國傳媒就報道指，普巴已向曼聯再出續約要求，其中他要超越C朗的薪酬，成為英超最高收入的球員。

紅魔暫無意續約

然而普巴目前因傷，可能要到明年初才復出，加上其近年缺乏應有表現之下，曼聯未有與普巴取得共識，並據報曼聯已有準備在明夏失去這位法國中場，並正尋求新的替代人選。目前普巴的周薪為29萬英鎊（約302萬港元），而C朗的周薪為48萬英鎊（約501萬港元）。

另外，西班牙傳媒報道，飽受傷兵困擾的巴塞，打算在明年1月在前線增兵，其中心儀人選包括曼城失去了正選的史達寧（Raheem Sterling）、曼聯的卡雲尼以及車路士的德國前鋒迪姆華拿（Timo Werner）。

甸恩軒達臣渴望更多上陣

至於曼聯後備門將的甸恩軒達臣（Dean Henderson），亦尋求在明夏離隊。英國傳媒透露，這位今季暫時只有1場上陣機會的門將，仍希望可以留在曼聯，但是若球隊無法確保他可獲得更多上陣機會的話，將會要求在季尾離隊。其中紐卡素已對這位英格蘭門將感興趣。在今季上陣時間大減下，軒達臣已連續3次國際賽期沒有入選英格蘭國家隊大軍。