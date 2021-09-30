英超︱曼城迫和利物浦2:2 紅軍將查球迷向客隊職員吐口水

昨晚(3日)的英超大戰，利物浦在主場失分，以2:2被曼城迫和。不過曼城賽後就投訴，球會的職員上半場遭主隊的球迷吐口水，紅軍將會翻查閉路電視的片段追查球迷身份。

在昨日的大戰，紅軍雖然先由沙迪奧文尼（Sadio Mane）在下半場先開紀錄，不過菲爾科頓（Phil Foden）10分鐘後為曼城披平。雖然穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在76分鐘再為紅軍取得領先，不過奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）在81分鐘又為曼城追和，最終兩軍以2:2言和，各得1分，令車路士穩坐榜首。

哥帥批球證放生占士米拿

曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後批評，球證在占士米拿（James Milner）在74分鐘踢跌貝拿度施華（Bernardo Silva）的犯規中未有獲出示第二面黃牌驅逐。「這是黃牌，這點很清楚的。不過這就是晏菲路、這就是奧脫福。在我們的狀態，曼城球員就被趕離場了，很清晰，這應該獲第二張黃牌。」

另外，曼城亦投訴有職員在上半場遭主場球迷吐口水。哥帥表示：「他們（職員）告訴我，不過我沒看到事件。我肯定利物浦會查出這個人，我相信他們認為這行為是嚴重的。」而利物浦亦已調查有關事件，並翻查場內的閉路電視。