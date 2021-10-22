英超︱曼聯主場恥辱性吞紅軍5蛋 後防災難級表現普巴領紅

英超周日晚（24日）上演曼聯主場對利物浦的「雙紅會」，然而在紅魔防線災難性表現之下，以0:5主場不敵紅軍，其中利物浦射手穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）今仗中演帽子戲法，而曼聯法國中場的普巴（Paul Pogba），就因粗野攔截而領紅牌出場。

紅魔近期後防錯漏百出，今仗面對實力強橫的利物浦，開賽只5分鐘就負上代價，防線走漏沙拿，被他傳給隊友的拿比基達（Naby Keita）建功取得領前。備受批評的曼聯守將哈利馬古尼（Harry Maguire），13分鐘與隊友相撞，令紅軍輕鬆左路傳中，由迪亞高祖達（Diogo Jota）為利物浦射成2:0。到38分鐘，沙拿接應隊友傳中近門撞入，加上曼聯防線在上半場補時再走漏沙拿，令曼聯半場已落後0:4。

換邊後紅軍只需5分鐘，再由沙拿突破曼聯鬆散的防線，完成帽子戲法。而曼聯的普巴更於60分鐘，因為攔截時以鞋底踩向對手，被球證紅牌驅逐。此時，奧脫福球場的主場球迷已開始離席，不過紅軍之後收慢進攻，最終曼聯以0:5不敵利物浦。

蘇斯克查指防線問題值得憂慮

曼聯領隊蘇斯克查賽後接受英國廣播公司（BBC）訪問指，這是自己作為領隊最黑暗的時期，但仍會繼續。他表示：「我距離放棄還差很遠，而我也沒有這個打算。」

對於球隊的近況，他指：「我感覺到我們已經達到我們想得到的，只是過去數星期的結果沒有到來，我們遇到了障礙。我們失了很多簡單的失球，這是值得憂慮。」蘇斯克查之後表示：「我仍在思考明日的工作，我們目前處於低潮，這是我經歷的最低，不過我得接受自己的責任，我還得繼續面對未來。」

高普：這是球會歷史一個小章節

紅軍領隊高普表示：「這真的是一個好日子，一個大好日子，這是球會歷史的一個小章節。人們未來都會談及這場比賽，因為過去有一段時間未出現過。」

被問到有沒有預到有今場的戰果，高普表示：「我可以說甚麼？我有沒有預計到？當然沒有啦。」他又表示：「賽果是很驚喜的，這是很特別，不過我們不會瘋狂的慶祝，因為我們要尊重對手。我們在某些時刻有點幸運，而曼聯則不在他們最好的時間。」

對上一次利物浦大勝曼聯5:0的比賽，要數到1925年，當時紅軍在晏菲路主場贏曼聯5:0，今場是近百年來曼聯對利物浦的最差比數。