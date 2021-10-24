英超︱水晶宮球迷橫額諷紐卡素沙特班主 英警不作調查

在上周末(23日)的英超聯賽，水晶宮主場對紐卡素期間，有水晶宮球迷高舉標語，列舉沙特阿拉伯政權有關的罪行，嘲諷英超賽會容許罪犯當球會班主，英國警方表示不會介入調查，因為當中不涉及任何罪行。

嘲諷英超賽會容許罪犯當球會班主

自紐卡素獲得沙特阿拉伯的公共投資基金入主之後，有關該財團背後的沙特皇室問題引起不少爭議，尤其是代表的沙特皇儲沙勒曼被指是殺害記者卡舒吉一案的主謀。在上周末的比賽，水晶宮球迷就以一個穿上阿拉伯服飾，再列舉出沙特皇室所牽涉的罪行，再加上英超賽會的總裁Richard Masters，嘲諷英超賽會容許罪犯當球會班主。就有關事件，英國廣播公司就向南倫敦克羅伊登警方查詢，當地警方回覆指，警方沒發現當中涉及任何罪行，故此不會對此採取行動。

水晶宮的其中一個球迷組織Holmesdale Fanatics在Twitter承認是他們製作，他們指：「沙特人領頭收購紐卡素，這是理應受到譴責及憤怒。」他們批評：「英超賽會正推廣女子聯賽以及彩虹臂章等多元包容的舉措，但同時又對這宗交易豎起拇指，這完全顯示出虛偽的一面。展示出英超賽會在盈利高於一切，在此之前毫無靈魂。」

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