英超︱紅色名單仍要隔離10日 高普促賽會提供協助

下一輪世界盃外圍賽即將展開，但是對於英超球會方面仍然頭痛。因為來自英國紅色旅遊名單上的國家及地區，返英之後要隔離10日的規則仍然沒變，僅容許球員每日外出一次接受訓練或參與比賽。其中利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）認為這個放寬並不真正為球員解決問題。

英超賽會日前開出新的防疫指引，從紅色旅遊名單回英的球員，仍須在隔離酒店接受10日的隔離，但是每日容許一次外出進行訓練或比賽。其中，利物浦的巴西門將艾利臣比加（Alisson）、法賓奴（Fabinho）、希臘守將森美卡斯（Kostas Tsimikas）及塞內加爾前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）都需要隔離。高普指：「他們為國家隊去了10至12日，然後還有10日隔離要與家人分開。這是22日呀，之後他們兩星期後又要打國際賽。這對我而言不是真正解決問題的方法。」

高普為球員抱不平：「我們要球員3個星期遠離正常生活，這沒有一個真正的原因。因為在這裡我們會照顧好他們和他們的家人。他們沒有其他事做，不過就是回家，去訓練，再回家而已。英超賽會應該要為我們的球員再爭取！」

不過新的防疫指引已經是英格蘭足總與英國衞生部門協商後的結果，要再放寬並不容易。而自周一起，英國的紅色旅遊名單上仍有50多個國家及地區，當中包括巴西及阿根廷。