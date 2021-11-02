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英超︱艾馬利認獲紐卡素青睞　但傳認為管理層缺遠見將拒絕
2 小時前
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英超︱艾馬利認獲紐卡素青睞　但傳認為管理層缺遠見將拒絕
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艾馬利承認紐卡素有對他表示興趣。(美聯社)

曾帶領阿仙奴的維拉里爾領隊艾馬利（Unai Emery），在周二(2日)的歐聯對瑞士年青人賽後，承認獲英超球會紐卡素的青睞，但他指未有收到報價，並指將會交由球會公布。不過有記者透露，艾馬利縱使收到紐卡素聘約，也將會拒絕，因為該位4奪歐霸冠軍領隊認為紐卡素的高層缺乏遠見。

曾帶領西甲西維爾3奪歐洲足協盃（歐霸盃前身）及上季協助維拉里爾擊敗曼聯，再奪歐霸冠軍的艾馬利，過去亦為阿仙奴取得歐霸盃亞軍。在周二對年青人的比賽，賽後被問到紐卡素是否邀請他加盟。艾馬利表示：「（紐卡素）有透露他們的興趣，不過現在沒有收到邀請。如果有的話，這會透過球會公布。我將會先集中於維拉里爾，現時是準備下周日(7日)對基達菲。」

維拉里爾高層相信艾馬利留隊

不過有熟悉西班牙足球的球評家指出，艾馬利將會拒紐卡素的聘約。英國廣播公司（BBC）訪問西甲專家Guillem Balague表示：「艾馬利在今場（歐聯對年青人）感到很大壓力。」對於紐卡素的傳聞，他指出：「這見不到球會（紐卡素）有清晰的方向。如果你要他（艾馬利），會否如此匆忙去招聘他？沒有官方的報價，英國方面的做法是否就是如此？」

Guillem Balague相信，紐卡素將難以在季中挖走艾馬利：「我看不到這宗轉會會在今個球季發生，可能要到下年，當球會的結構更清晰，方向更清楚時會有機會。」

維拉里爾的主席Fernando Roig，也在周二的記者會前回應艾馬利的轉會：「肯定他的想法沒有漂到其他地方。烏內爾（艾馬利）與我們仍有合約，而合約內容亦有履行。我們當然希望我們之間的合約會履行到最後。我對他的專業態度沒有懷疑。」

艾馬利在2019年11月與阿仙奴解約後，獲維拉里爾邀請，並與球隊簽下了18個月的合約。據報紐卡素目前與前般尼茅夫領隊賀維（Eddie Howe）、前羅馬領隊方辛加（Paulo Fonseca）正在洽談。而Guillem Balague透露，紐卡素之前都曾經接洽過剛加盟熱刺的干地、巴塞羅那前球星沙維（Xavi）以及前德國領隊路維（Joachim Low），但全遭拒絕。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/英超︱艾馬利認獲紐卡素青睞　但傳認為管理層缺遠見將拒絕-291402
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