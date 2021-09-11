英超︱蘇斯克查確定C朗對紐卡素上陣

回歸曼聯的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在昨日(10日)的賽前記者會上，獲得領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）確認將會在今晚對紐卡素的聯賽上陣。

蘇斯克查在昨日的賽前記者會表示：「他（C朗）會上陣，這是肯定的。」他指：「這是沒辦法把一個如此渴望勝利的球員收起來。在訓練中你不可能只做到95%或是不夠集中，這是他對自己以至所有人的要求。」

蘇斯克查：他不需要我叫他怎麼做

蘇斯克查又指：「他是世界上其中一個在接應高空球最好的球員，他永遠渴望能鶴立雞群。在禁區外的射門也做到100射99中。他對比賽很清楚，知道該走到甚麼位置。」蘇斯克查指曼聯球員都仰望着C朗，並讓C朗成為球隊內的領袖。

對於會向C朗給予甚麼要求，蘇斯克查說：「基斯坦奴不需要我叫他怎麼做，他是永遠渴望和要求做到最好。他是那個我在職業生涯見過已準備好在有需要時去踏前一步的人。」蘇斯克查又表示，對於C朗能踢到40歲，並不會感到意外。