英超︱蘇B國際賽休假返挪威 傳帥位仍然穩陣

曼聯在上周末的英超曼市打吡，以0:2不敵同市宿敵曼城，紅魔領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）的帥位會否動搖成為話題。就在差不多的時間，蘇斯克查被拍到與家人準備坐飛機回挪威。不過，英國傳媒消失指出，蘇斯克查並非被解僱，而是向球會申請休假，故與家人返回挪威休息，而有指其帥位除非有大問題，否則仍會領兵至季尾。

紅魔在上周末防線嚇人的表現，令門將的迪基亞（David de Gea）也罕有在社交媒體宣洩不滿。然而蘇斯克查據報帥位仍然穩固。消息指出，曼聯的副主席活華特（Ed Woodward）認為在曼市打吡的戰果，距離蘇斯克查解僱還有很大距離。而蘇斯克查還會繼續領兵出戰20日對屈福特的英超聯。

蘇斯克查至少領紅魔完成今季

體育媒體ESPN表示，據消息人士透露蘇斯克查至少仍會帶領紅魔完成今個球季，但若曼聯來季的歐聯席位有變，這方面則可能有所動搖。目前曼聯在英超以17分排聯賽第6位，與榜首的車路士相差5分。

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