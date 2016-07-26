英超︱謝拉特現身倫敦接掌維拉在即

前利物浦隊長謝拉特(Steven Gerrard)執掌阿士東維拉的消息甚囂塵上，周三(10日)有網民在倫敦的火車站拍到謝拉特拉着行李的影片，有傳維拉將在本周內公布有關消息，以準備下星期對白禮頓的英超聯賽。

41歲的「神奇隊長」謝拉特，2年前執教蘇超的格拉斯哥流浪，並協助球隊上季重奪蘇超冠軍。據報維拉班主以謝拉特作為球隊主帥的頭號目標，並願意向格流支付250萬英鎊(約2,612萬港元)的「贖身費」，以買斷謝拉特與格流的合約。而謝拉特亦會帶同他在格流的兩位助手Tommy Culshaw及Gary McAllister南下。英國傳媒表示，維拉預計在未來兩日內會宣布有關消息。

捷克富豪入股韋斯咸

至於目前英超第3位的韋斯咸，確定捷克富豪Daniel Kretinsky購入球會的股份。球會表示，由Daniel Kretinsky持有的1890s控股，已完成收購球隊27%的股權，而Daniel Kretinsky將會與球會的兩名主席David Sullivan及David Gold繼續磋商。Daniel Kretinsky本身亦擁有捷克球會布拉格斯巴達。