英超︱鎚仔幫3:2挫紅軍升上季席 聯賽4連勝與榜首差3分

經歷在曼聯的失意，前曼聯領隊莫耶斯（David Moyes）今季在韋斯咸再度證明自己的能力。他領軍的韋斯咸主場迎戰利物浦，以3:2擊敗紅軍，打破對手今季不敗身之餘，更以1分壓過對手升上聯賽第3位，與榜首車路士僅差3分。

上季差2分就打入前4的韋斯咸，今季亦靜稍稍的從後趕上。聯賽連贏愛華頓、熱刺及阿士東維拉之後，已登上聯賽榜的前列位置。今場面對賽前未嘗一敗的利物浦，鎚仔幫4分鐘先開紀錄，柏保路科奴斯（Pablo Fornals）角球，紅軍門將艾利臣比加（Alisson）在對手壓力下拍入網，令主隊取得領先。雖然阿歷山大阿諾特（Alexander-Arnold）罰球為紅軍41分鐘追平。

紅軍不敗身被破

但換邊後，韋斯咸再取得優勢。科奴斯67分鐘接應隊友傳送射入，加上葛特蘇馬（Kurt Zouma）74分鐘角球窄位頂入，為鎚仔幫領先至3:1。雖然奧歷治（Divock Origi）在83分鐘被紅軍追回一球，但利物浦仍輸2:3，今季聯賽不敗身被打破。

科奴斯賽後被問到有沒有信心今季在英超爭標，他表示：「我不知道，現在說來太早。不過我們之後仍會好像今日一樣，每場拚盡，所以為何不發一下夢？」

至於莫耶斯表示：「我想保持着正面的想法，我想說的是，這是我們可以做到的，不過我還未看到是時候。我們上季差兩分無法出戰歐聯，所以我們為何不能？我們沒有得意忘形，不過目前的感覺是很好。」今季第3年帶領韋斯咸，球隊上季已擺脫聯賽榜下游，以2分之差排第6，未能出戰歐聯。

維拉辭退甸史密夫

另外，繼榜尾的諾域治之後，阿士東維拉亦宣布，已辭退領隊的甸史密夫（Dean Smith），這是今季第5名被更換的領隊。