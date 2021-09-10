Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
英超︱C朗回歸首接受曼聯官網訪問：我唔係嚟放假
2021-09-10
#Hashtags
足球英超Cristiano Ronaldo曼聯
英超︱C朗回歸首接受曼聯官網訪問：我唔係嚟放假
news-images
C朗在駕車離開訓練場時，向傳媒示意。(路透社)

重返曼聯的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），日前已正式簽約加盟，明日對紐卡素一戰，有可能是他在曼聯的二次地標戰。而C朗早前就先接受曼聯官網的訪問，這位36歲的球星表示：「我唔係嚟放假」他指自己要為曼聯重回以往包攬錦標的時光。

C朗在接受官網時表示，自己已經準備好上陣，希望爭取盡快重披紅魔戰衣。早前有報道指，C朗在回歸曼聯後，於球隊內的通訊群組向隊友表明，以曼聯目前陣容，是要贏取錦標，而不只是爭取前列位置。在曼聯時贏過3次英超冠軍以及1次歐聯冠軍，在接受訪問時他說：「這就是我回來的原因，我唔係嚟放假。」

「我來這裡就是要再贏」

他表示：「以前的時光很好，贏取重要的東西，這是我穿上這件衫的以前，很多年前予。不過我來這裡就是要再贏。」他續說：「這對我、對球迷、對球會來說都是一個好機會，去再行前一步。我已經準備好，而我認為我在未來的3、4年仍是個大人物。」

news-images
C朗接受官網訪問，表示自己要為曼聯贏回錦標。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/英超︱c朗回歸首接受曼聯官網訪問：我唔係嚟放假-284259
#Hashtags
足球英超Cristiano Ronaldo曼聯
Am730

美網︱19歲費蘭迪絲與18歲拉度卡露齊贏　創22年最年輕女單決賽(更新)

曼聯兵源短缺鬥紐卡素 Ｃ朗成及時雨

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
美網︱19歲費蘭迪絲與18歲拉度卡露齊贏　創22年最年輕女單決賽(更新)
Am730
Am730
曼聯兵源短缺鬥紐卡素 Ｃ朗成及時雨
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多