英超︱C朗回歸首接受曼聯官網訪問：我唔係嚟放假

重返曼聯的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），日前已正式簽約加盟，明日對紐卡素一戰，有可能是他在曼聯的二次地標戰。而C朗早前就先接受曼聯官網的訪問，這位36歲的球星表示：「我唔係嚟放假」他指自己要為曼聯重回以往包攬錦標的時光。

C朗在接受官網時表示，自己已經準備好上陣，希望爭取盡快重披紅魔戰衣。早前有報道指，C朗在回歸曼聯後，於球隊內的通訊群組向隊友表明，以曼聯目前陣容，是要贏取錦標，而不只是爭取前列位置。在曼聯時贏過3次英超冠軍以及1次歐聯冠軍，在接受訪問時他說：「這就是我回來的原因，我唔係嚟放假。」

「我來這裡就是要再贏」

他表示：「以前的時光很好，贏取重要的東西，這是我穿上這件衫的以前，很多年前予。不過我來這裡就是要再贏。」他續說：「這對我、對球迷、對球會來說都是一個好機會，去再行前一步。我已經準備好，而我認為我在未來的3、4年仍是個大人物。」