英超︱C朗宣布女友懷雙胞胎沖喜

在上周「雙紅會」主場慘吞利物浦5蛋，曼聯即將在周末迎戰另一支爭標勁旅的熱刺。今季回歸曼聯的大師兄基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在賽前就先為球隊提供喜訊，宣布女友懷有雙胞胎，為球隊先沖一沖喜。

C朗周四(28日)就在Instagram發布兩張相，分別是他與女友Georgina Rodríguez拿着兩張超聲波圖片，以及C朗與他們4名子女嬉水的相片。C朗在相片表示，他與Georgina懷有雙胞胎，並期待這兩個小生命的到來。C朗與Georgina也不是首次懷有雙胞胎，不過對上一次是在2017年透過代孕方式懷有龍鳳胎Eva和Mateo，今次則是Georgina自身再懷上雙胞胎。

36歲的C朗在周末對熱刺的賽前，為紅魔鬼曼聯帶來喜訊，而球會雖然早前傳早可能解僱領隊的蘇斯克查，但有傳因為曼聯傳奇領隊費格遜的求情，以及C朗與烏拉圭前鋒卡雲尼都反對換帥，而令蘇斯克查將再獲機會，不過周末對熱刺若再有閃失，蘇斯克查帥位仍是岌岌可危。