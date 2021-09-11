英超︱FIFA赦免南美國腳停賽 籲英政府免球員隔離

早前19支英超球會聲明，將不會批准球員出席在英國紅色旅遊名單上的國際賽，巴西、智利、墨西哥及巴拉圭等國家足總就事件向國際足協作出投訴，並要求國際足協（FIFA）按規則將相關國腳停賽5日。不過國際足協周五(10日)就確定會赦免有關的處分，但同時呼籲英國政府下月解除要相關球員隔離的要求。

19支英超球會聲明，因為去過紅色旅遊名單上國家及地區的球員，他們返回英國後需要接受10日隔離，這導致球員將有額外時間無法接受訓練及為球隊上陣，故此聯合發聲明表示拒絕放人。而隨後巴西等國因此向國際足協作出投訴，要求按相關的規定，禁止有關球員停賽5日。

不過國際足協在周五已向球會確認，不會就有關的投訴對球員作出懲處，但是他們表示，希望在10月的世界盃外圍賽時間，英國政府可以豁免相關球員要隔離的規定。

布魯士：是基本常識獲勝

紐卡素領隊布魯士（Steve Bruce）就確認，隊中的巴拉圭國腳米基爾阿米朗（Miguel Almiron）會在對曼聯的聯賽上陣，他說：「這只是基本常識獲勝。他（阿米朗）可以上陣讓我們感到無比的高興。」