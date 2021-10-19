英超｜阿仙奴絕殺逼和水晶宮阿迪達鬧爆踢茅波

英超周一深夜獨腳戲的「雲格徒弟大對決」，最終由阿迪達帶領的阿仙奴，靠拿沙錫迪補時5分鐘入波，戲劇性逼和由韋拉帶領的水晶宮2比2，各得1分。奧巴美揚今場開賽8分鐘便為主隊「兵工廠」入波領先，水晶宮換邊後先後靠賓迪基及奧辛尼艾度亞迪各建一功反超前，可惜最後未能保住勝果到尾。水晶宮的中場好手干拿加歷查賽後極度失望：「真的很恐怖，反超後再被追和，感覺比輸波更差。」至於領軍倒戈的韋拉亦說：「大家也很失望，因為我們值得取勝。我們踢得很好，很有勇氣，如此情況失分，很在欠運，我為球員感失落。」至於阿仙奴主帥阿迪達對上半場客隊球員麥亞瑟惡意踢傷主隊翼鋒布卡約沙卡，致令後者半場傷出卻僅被罰黃牌一事，感到極度不滿：「這肯定是紅牌，我們必須換人，他(布卡約沙卡)的小痠痛，不能再繼續。當我回看片段，實在不明白該球員(麥亞瑟)怎可繼續作賽。」

另外，早前紐卡素不敵熱刺之戰，事後再爆出紐卡素隊長拿修斯與隊友艾錫希頓在球員通道衝突，隊內氣氛甚差，有隊員據報正期望沙特新班主盡快易帥，穩定軍心。

英超｜阿仙奴絕殺逼和水晶宮阿迪達鬧爆踢茅波