英超30年｜7大英超經典場面 簡東拿飛腳、謝拉特跣腳、李斯特城奪冠 你又記得幾多？

2021至2022年球季為英超成立後第30個球季，亦是第3季引入VAR系統、第2季於2月有冬季休賽期。以下便為讀者精選出過去英超7大經典場面。

簡東拿飛腳

要數英超經典時刻，簡東拿必定有份。於1995年1月25日，曼聯作客水晶宮的英超賽事，簡東拿因一次粗暴犯規領紅牌被趕出場，之後他不停被對方球迷指罵，其中一名坐在看台前排的水晶宮球迷出前侮辱簡東拿，簡東拿便衝上前向那名球迷起飛腳，成為球壇最為人熟悉的球員攻擊球迷事件。簡東拿亦因此被英足總罰停賽9個月。

阿仙奴Invincible

英超向來爭持激烈，但阿仙奴卻於2003至2004年球季創下歷史，達成全季不敗（Invincible），該季球隊有前鋒亨利大熟大勇，中場皮利斯、龍格寶、韋拉等戰將合作無間，於4月便在倫敦打吡賽和熱刺後提前封王，全季以38戰26勝12和0負，共獲90分的成績封王，是阿仙奴領隊雲加執教生涯最光輝的日子。

曼聯 8:2 阿仙奴

2011年8月28日定必是一眾阿仙奴球迷刻骨銘心的日子，當季槍手有主將法比加斯及拿斯尼離隊，加上華美倫受傷，謝雲奴停賽等，連帶當時小將高基連亦首次正選英超上陣才「夠腳」。當時由朗尼及韋碧克擔正前鋒，開賽便即控制大局領先，雖然禾確特一度為阿仙奴追成1:3，但最終球隊依然以2:8大敗。

巴洛迪利Why always me？

2011年10月23日曼市打吡戰，壞孩子巴洛迪利於這場比賽光芒四射，他接應隊友占士米拿橫傳於禁區頂先開紀錄，巴洛迪利即時掀起波衫露出「Why always me？」的英文，反駁外界對他的批評，最後曼城以6:1大勝曼聯，賽後曼城領隊文仙尼更大讚巴洛迪利是世界前三名的前鋒，足以和美斯及基斯坦奴朗拿度看齊。

阿古路93分20秒絕殺

2011至2012年球季必有多個經典事件，曼聯及曼城鬥至最後一輪英超以86分同分，當時曼聯以1球擊敗新特蘭，但曼城卻被昆士柏流浪反超前2:1，至補時兩分鐘由後備入替的迪斯高頭槌扳平，到最後93分20秒阿古路射入絕殺一球，令曼城3:2力克QPR首奪英超冠軍。

謝拉特跣腳

談起謝拉特，除了大家都提起他是利物浦神奇隊長，Google第二個熱門搜尋彈出的便是「謝拉特跣腳」。2014年4月27日，當季利物浦大有機會於英超首次奪冠，只是最後尾三比賽，紅軍主場迎戰車路士時，謝拉特於中圈接應回傳控先後再跣腳，被丹巴巴亞單刀先開紀錄，及後車路士完場前又入多球，令利物浦0:2落敗，亦失去爭標主動權。

李斯特城奪冠

2015至2016年球季，李斯特城寫下童話故事，在意大利教頭雲尼亞里帶領下，於沒有重金收購球員、被外界睇死將繼續在榜末掙扎，連英國博彩公司亦將李斯特城奪得英超冠軍的賠率定於1賠5000下贏得冠軍。該季李斯特城創下不少紀錄，前鋒華迪連續在11場英超入球，轉會費僅40萬鎊的馬列斯被獲選為「英格蘭球員先生」，雲尼亞里亦一圓冠軍夢，首次奪得本土頂級聯賽錦標。