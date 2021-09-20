菲律賓拳王帕奎奧宣布退役 準備選總統

贏過8個世界不同重量級別拳王腰帶，42歲的菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）今日(29日)在社交媒體上宣布退役，結束他傳奇的拳擊生涯，而同為菲律賓國會議員的他，早前已宣布參選明年菲律賓總統。

帕奎奧今日在Facebook發布一條14多分鐘的片段，回顧自己拳擊生涯。曾贏過由112磅至154磅，共8個級別的世界拳擊金腰帶，職業生涯累積62勝2和8負，帕奎奧表示退役是一個困難的決定，同時感謝拳擊為他帶來的一切。帕奎奧表示，退下來是為了在之後的總統選舉中努力。

帕奎奧對上一戰是今年8月，在美國拉斯維加斯與古巴的Yordenis Ugás爭奪由他保持的WBA中量級拳王寶座，不過帕奎奧最終落敗。帕奎奧本身與現任總統杜特爾特屬同一政黨，然而二人期後就黨內的腐敗及親中政策出現分歧，以政黨內出現分裂。

帕奎奧出生寒微，故此對菲律賓大眾相當關注，於2010年出選眾議院議員後，在2016年更獲選參議院。