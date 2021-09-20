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菲律賓拳王帕奎奧宣布退役　準備選總統
39 分前
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拳擊Manny Pacquiao菲律賓菲律賓總統
菲律賓拳王帕奎奧宣布退役　準備選總統
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帕奎奧目前是菲律賓國會議員。(路透社)

贏過8個世界不同重量級別拳王腰帶，42歲的菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）今日(29日)在社交媒體上宣布退役，結束他傳奇的拳擊生涯，而同為菲律賓國會議員的他，早前已宣布參選明年菲律賓總統。

帕奎奧今日在Facebook發布一條14多分鐘的片段，回顧自己拳擊生涯。曾贏過由112磅至154磅，共8個級別的世界拳擊金腰帶，職業生涯累積62勝2和8負，帕奎奧表示退役是一個困難的決定，同時感謝拳擊為他帶來的一切。帕奎奧表示，退下來是為了在之後的總統選舉中努力。

帕奎奧對上一戰是今年8月，在美國拉斯維加斯與古巴的Yordenis Ugás爭奪由他保持的WBA中量級拳王寶座，不過帕奎奧最終落敗。帕奎奧本身與現任總統杜特爾特屬同一政黨，然而二人期後就黨內的腐敗及親中政策出現分歧，以政黨內出現分裂。

帕奎奧出生寒微，故此對菲律賓大眾相當關注，於2010年出選眾議院議員後，在2016年更獲選參議院。

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在2015年，帕奎奧曾與美國著名拳手梅韋特（Floyd Mayweather Jr.）對賽，最後落敗。(路透社)

相關新聞：8條金腰帶｜菲律賓傳奇拳王宣布參選總統

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/菲律賓拳王帕奎奧宣布退役　準備選總統-286763
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