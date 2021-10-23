行山｜實測Keen Nxis Trail Evo遠足鞋 輕巧緩震的選擇

近年越來越多人選擇輕便的越野跑鞋行山，但由於鞋身較輕，亦會令人擔心其山鞋對使用者的腳踝支撐力而不是所有人都適合穿著。相比之下，沒有越野跑鞋那麼輕巧但兼備了一定支撐功能的速度遠足鞋，亦越來越受歡迎。美國品牌Keen於今季便推出了全新的速度遠足鞋Nxis Trail Evo Waterpoof，嘗試在重量、支撐及舒適度中取得平衡。

Keen最新的Nxis Trail Evo Waterpoof是一對速度遠足鞋，US10單腳大約380克亦算輕。腳踝使用了Konnectfit系統加強腳踝支撐，只要你用力綁鞋帶，那條連接鞋子前方及腳踝的黃色繩便會收緊整對鞋令你更合腳，亦同時減低行山時拗柴風險。與Keen行山鞋款相同， Nxis Trail Evo的鞋頭加厚防撞，保護山友的腳趾，但與Keen的傳統款Targhee比其面積較細，相信是為了減輕重量。

中底緩震效果最顯著

最令記者感到驚喜的是Nxis Trail Evo厚厚的中底，側面看這個波浪紋的新中底Keen 195雖然有一定厚度，但上腳後便感覺到其緩震效果，大大減輕膝蓋和腿部負擔的效果。鞋面Keen.Dry防水透氣薄膜摸上手有一定柔韌性，綁緊鞋帶後前掌亦感覺闊落合腳型，山友大可選擇自己的true size。事實上Nxis的腳型說與Keen以舒適見稱的經典款Targhee系列相同，亦可以理解為換句話說，Nxis是一款輕量版的Targhee。

真正上山落山，Nxis Trail Evo雖然外表有點像對潮鞋，上坡時你可以很輕鬆快速攀爬，特別是腳後跟十分舒服，每次落腳及抬腿都能感到中底的緩衝和彈性，對於講求要在山徑中快步行走的速度遠足是十分舒適。

濕地防滑佳 耐磨度有保留

大底方面，Nxis Trail Evo的前掌鞋坑為4毫米倒U字形，後跟便刻成U字形，這種無定向的深坑橡膠外底,可以提供更好的抓地力，於碎石路上亦很容易咬實地面。記者前往甲龍林徑前一天實測時曾下了一場雨，即使在濕透的泥路上Nxis Trail Evo仍有良好的抓地力，但在濕滑的石面上便較失色，落腳每一步都要額外小心。不過其柔軟中底和舒適的外層，在實測兩次山路後，其大底邊緣已開始有點磨損。

另外Nxis的防水性能亦相當不錯，如果水深在5cm左右，水就不會滲入鞋內，你可以在水坑中安全行走。雖然Nxis是高度防水，但鞋面材料很薄，表面的網狀物料會吸水，因此你很易感覺到水的寒冷。當筆者在晴朗的天氣行走時，Nxis的鞋面很快就變乾，被淋濕的感覺並沒有持續很長時間，這點值得加分。只是高度的防水代價便令其透氣功能較差。

綜合而言，Nxis Trail Evo是一對的完成度是相當高的速度遠足鞋。柔軟的鞋面和大底非常舒適，闊腳型設計亦適合許多人的腳型。因為是輕量型的遠足鞋，比起岩石連綿的高山似乎更適合在林帶和低山穿著，令你可以以輕鬆的步伐和更少的身體爬山。