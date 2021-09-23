西甲激戰｜不老賓施馬變全能神鋒 皇馬大炒馬略卡居首

「不老神鋒」賓施馬年屆33，絲毫未見老態，剛帶領皇家馬德里在西甲迎戰馬略卡，結果憑他個人梅開二度兼交出2次助攻，以6比1大破馬略卡。賓施馬今季在西甲累積8入球7助攻，兩項數據均傲視歐洲5大聯賽。

法國射手賓施馬今場開賽3分鐘已為銀河艦隊先開紀錄，最終皇馬憑他的2入球2助攻，加上今季首度擔正的馬高阿辛斯奧連中三元，以及艾斯高埋齋，以6比1大炒僅靠南韓小將李康仁一度追成接近紀錄的馬略卡。賽後皇馬以6戰5勝1和16分攻入21球，憑超強火力高踞榜首，新季超順。

要數皇馬最大功臣，當然是賓施馬。他在西甲累積入球已達200個，是西甲史上第10個達到這成就的球員；而在皇馬隊中則是繼基斯坦奴朗拿度(311球)、魯爾(228球)、迪史堤芬奴(227球)後的第4人，而現時西甲史上神射手則仍是已轉戰法甲的美斯(473球)。此外，賓施馬在開季6輪炮製出15個入球，是西甲聯賽踏入21世紀以來首位做出此佳績球員。賽後，皇馬主帥安察洛堤表示：「賓施馬目前狀態一流，他不僅能夠進球，還能助攻，非常全面。」

然而，活在賓施馬陰影下的鋒線隊友當然也要爭氣，近期盛傳有離心的馬高阿辛斯奧，今場擔正大演帽子戲法，總算省靚招牌；而再次以後備身份登場的盧卡祖域，新季則仍未開齋。「肥安」表明會在賓施馬感疲倦時，給予這位塞爾維亞國家隊前鋒，更多上陣機會。

西甲激戰｜不老賓施馬變全能神鋒 皇馬大炒馬略卡居首