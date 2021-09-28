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西甲激鬥｜朗奴高文獲免死金牌 財困巴塞續沉淪
4 小時前
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巴塞隆拿西甲馬德里體育會朗奴高文拉樸達湯馬士林馬蘇亞雷斯碧基布斯基斯
西甲激鬥｜朗奴高文獲免死金牌 財困巴塞續沉淪
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「坐波監」的朗奴高文，今仗只能在看台督師。
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曾是「地上最強」一員的碧基極不滿球隊表現。

曾是「地上最強」的巴塞隆拿繼續沉淪，在西甲大戰作客0比2不敵馬德里體育會，排名跌至中游。可是球隊主帥朗奴高文據報賽前已獲主席拉樸達發「免死金牌」，可望至少執教至季尾，「後美斯年代」的巴塞，令人擔心。

湯馬士林馬與蘇亞雷斯在上半場各建一功，助衛冕的馬體會輕鬆贏兩球。賽後巴塞主帥朗奴高文表示：「昨天(前日)我和主席通過電話，今天(昨日)我們又談了球會陣容。我要求他澄清我的未來，因為教練需要感受到被信任，球員也要清楚誰會執教。主席已做出了決定，並將之公開。我的壓力永遠存在，巴塞永遠需要贏波。」事實上，早在今仗賽前，拉樸達已親證會給予朗奴高文更多時間，並表明深信他可以扭轉形勢。不過，有西班牙媒體卻認為巴塞拒絕換帥，只因若辭退朗奴高文，將要作出1,200萬歐元違約金賠款，同時要斥巨資聘用新帥，對於深陷財赤的巴塞是難以負擔。

此外，巴塞隊長碧基在上半場失掉首球後，與隊友布斯基斯爭拗，他解釋是與後者討論防守補位問題。碧基同時不滿地說：「我們可能多踢3小時也無法進球。」翻查近一年多在朗奴高文任教下的戰績，巴塞在過去10場面對國內外勁旅包括祖雲達斯、皇家馬德里、巴黎聖日耳門、馬體會及拜仁慕尼黑等，只錄得1勝；目前西甲7戰3勝3和1敗；昔日「地上最強」風範已蕩然無存，令人憂心。

另邊廂，今場倒戈建功的蘇亞雷斯，實現了賽前「入球不慶祝」承諾，只是雙手合十，然後再對着看台做出打電話手勢。「哨牙蘇」否認慶祝姿勢是嘲諷朗奴高文，以前用電話通知他被放棄一事，並表示：「我不是做給高文看，我是做給那些知道我電話號碼的人看；而且我之前和孩子做了入球便打電話的約定，所以這樣做了。」

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阿蘇冷靜埋門，奠定勝局。
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阿蘇否認慶祝動作為「寸高文」。

西甲激鬥｜朗奴高文獲免死金牌 財困巴塞續沉淪

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/西甲激鬥｜朗奴高文獲免死金牌-財困巴塞續沉淪-287156
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