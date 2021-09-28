西甲激鬥｜朗奴高文獲免死金牌 財困巴塞續沉淪

曾是「地上最強」的巴塞隆拿繼續沉淪，在西甲大戰作客0比2不敵馬德里體育會，排名跌至中游。可是球隊主帥朗奴高文據報賽前已獲主席拉樸達發「免死金牌」，可望至少執教至季尾，「後美斯年代」的巴塞，令人擔心。

湯馬士林馬與蘇亞雷斯在上半場各建一功，助衛冕的馬體會輕鬆贏兩球。賽後巴塞主帥朗奴高文表示：「昨天(前日)我和主席通過電話，今天(昨日)我們又談了球會陣容。我要求他澄清我的未來，因為教練需要感受到被信任，球員也要清楚誰會執教。主席已做出了決定，並將之公開。我的壓力永遠存在，巴塞永遠需要贏波。」事實上，早在今仗賽前，拉樸達已親證會給予朗奴高文更多時間，並表明深信他可以扭轉形勢。不過，有西班牙媒體卻認為巴塞拒絕換帥，只因若辭退朗奴高文，將要作出1,200萬歐元違約金賠款，同時要斥巨資聘用新帥，對於深陷財赤的巴塞是難以負擔。

此外，巴塞隊長碧基在上半場失掉首球後，與隊友布斯基斯爭拗，他解釋是與後者討論防守補位問題。碧基同時不滿地說：「我們可能多踢3小時也無法進球。」翻查近一年多在朗奴高文任教下的戰績，巴塞在過去10場面對國內外勁旅包括祖雲達斯、皇家馬德里、巴黎聖日耳門、馬體會及拜仁慕尼黑等，只錄得1勝；目前西甲7戰3勝3和1敗；昔日「地上最強」風範已蕩然無存，令人憂心。

另邊廂，今場倒戈建功的蘇亞雷斯，實現了賽前「入球不慶祝」承諾，只是雙手合十，然後再對着看台做出打電話手勢。「哨牙蘇」否認慶祝姿勢是嘲諷朗奴高文，以前用電話通知他被放棄一事，並表示：「我不是做給高文看，我是做給那些知道我電話號碼的人看；而且我之前和孩子做了入球便打電話的約定，所以這樣做了。」

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