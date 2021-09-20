西甲激鬥｜朗奴高文繼續保位戰 巴塞征卡迪斯

周中西甲快車，今晚由卡迪斯迎戰巴塞隆拿作壓軸(24/09 04:00)。踏入「後美斯年代」的巴塞隆拿表現持續令人失望，聯賽開季至今雖不敗，但只得2勝2和。巴塞主帥朗奴高文帥位危危乎，球隊傷兵多兼士氣差，如未來數場仍未能振作，隨時送主帥「上路」。

巴塞早前在歐聯狂吞拜仁慕尼黑3蛋，全軍即時進入危機狀況，有傳主帥朗奴高文即被會長拉樸達「照肺」及3場表現定生死，豈料上輪西甲主場面對弱旅CF格蘭納達僅逼和對手1比1，一向崇尚小組傳控進攻踢法的「地上最強」，尾段在朗奴高文指示下，改踢大腳傳中，碧基後備入場擔正打中鋒，加上已入替的盧克迪莊，頻以高空轟炸，雖然由新秀中堅朗奴阿拿奧祖頂入，為球隊搶回1分，但各界對球隊表現明顯感失望狂轟。為此，拉樸達日前拍攝短片，呼籲球迷給予耐性繼續支持球隊，聲言己隊有信心可扭轉形勢。

朗奴高文帥位不穩，現時西媒熱傳接任人，將是比利時國家隊主帥馬天尼斯或球會名宿沙維中二揀一，而一旦未來兩輪西甲再有何閃失，朗奴高文下台恐怕難以避免。最麻煩是球隊現時傷兵纍纍，包括阿古路、巴夫韋迪、安素法迪與奧士文尼迪比利等攻擊手均在養傷，巴西中場菲臘比古天奴又狀態低迷，上場頻頻交失波，而中場小將柏迪今場據報亦休戰，面對剛戰西甲以2比1擊敗切爾達，打開勝利之門的卡迪斯，實在難有甜頭。卡迪斯今場有後防重心祖安卡拉，波監刑滿復出，防線將會更緊密。

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