西甲風雲｜傳沙維接掌 巴塞怒炒高文

英超曼聯「換帥」消息熱炒之際，早前「獲球會支持」的西甲班霸巴塞隆拿主帥朗奴高文，在球隊作客以0比1不敵華歷簡奴後，隨即被辭退，在任14個月被收帥印。西媒熱傳巴塞傳奇球星沙維將接掌球隊，預計下月國際賽期後履新。

踏入「後美斯年代」的巴塞表現低迷，之前西班牙國家打吡以1比2負於宿敵皇家馬德里，加上剛戰又被華歷簡奴老將法卡奧一箭定江山射死，巴塞遭逢聯賽連敗，排名徘徊中游，球會賽後馬上發聲明：「高文即將被解除巴塞一隊主帥的職務。在球隊不敵華歷簡奴後，主席拉樸達已通知了高文這決定，高文將於周四到訓練基地跟全體道別。巴塞感激他的貢獻，並祝願他在未來的職業生涯一切順利。」

朗奴高文自去年8月離開荷蘭國家隊，回到他在球員時代高峰期效力的巴塞掌帥，至今共67場賽事，錄得40勝11和16負，並在上季拿下西班牙盃冠軍，可惜在西甲僅得第3，歐聯16強出局。財困的巴塞今季戰績持續下滑，管理層終失去耐性將他辭退。

據西班牙多個媒體消息，現時在卡塔爾球會艾薩德任教的沙維，將是巴塞主帥的大熱繼任人，並傳出雙方已傾妥合約，沙維將與「地上最強」簽約至2024年。至於何時沙維上任，根據《ESPN》報道，他會於下月中旬的國際賽期後才履新，而球隊現時緊接的3場賽事，包括對艾拉維斯、基輔戴拿模及切爾達之戰，將由B隊主帥巴祖安暫領軍。

另邊廂，皇家馬德里同晚在主場與奧沙辛拿互交白卷。銀河艦隊今場控球比率接近75%，全場20射6中，可惜卻未能攻破對手大門。

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