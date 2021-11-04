西甲風雲｜老將續閃耀 賓施馬撐起皇馬

今季西甲皇家馬德里與華歷簡奴均取得好成績，全賴陣內老牌射手發揮出色！今仗兩軍對壘，銀河艦隊主場2比1險勝，33歲的賓施馬又建一功，歷來在西甲第11季入球破雙位數，華歷簡奴則憑35歲的名將法卡奧後備登場建功，超高效率閃耀西甲。

卻奧斯與賓施馬在上半場各建一功，皇馬半場領先兩球，華歷簡奴下半場由後備上陣只數分鐘的法卡奧破蛋，仍輸1比2。皇馬賽後以12戰27分位暫居榜首(未計排二、三位的皇家蘇斯達及西維爾賽事戰果)。法國前鋒賓施馬今季聯賽已累積入10球，是他自2009年「登艦」以來13季中，第11季錄聯賽雙位數入球，在這世紀西甲歷史中，僅次於阿根廷球王美斯的15季雙位數入球紀錄。此外，賓施馬今季在西甲已有10入球7助攻，暫列射手與助攻榜首席，令他有更多籌碼爭取金球獎。至於客隊射手法卡奧，今夏以自由身再戰西甲，至今為華歷簡奴上陣334分鐘攻入5球，平均每67分鐘攻入1球，暫時是西甲效率最高前鋒，同樣值得尊敬。

沙維掌巴塞面臨考驗

另邊廂，球會傳奇沙維落實執教巴塞隆拿，但球隊作客切爾達在半場領先3比0下，最終被逼和3比3失分而回，聯賽4場不勝。沙維簽約至2024年，首場領軍賽事料在本月國際賽期後，但球隊今戰再有超新星安素法迪大腿肌肉受傷料休戰一個月，巴賽目前已有超過十人養傷，對沙維確是大考驗。

西甲風雲｜老將續閃耀 賓施馬撐起皇馬