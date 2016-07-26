西甲︱作客1球負華歷簡奴 巴塞辭退朗奴高文

因為美斯離隊問題，以及球隊財政困擾的巴塞羅那，在周三(27日)的西甲聯賽，以0:1不敵華歷簡奴，在最近4場的比賽輸足3場，球隊賽後宣布辭退領隊朗奴高文（Ronald Koeman）。

先後不敵皇家馬德里及馬德里體育會兩支爭標對手，巴塞在周三作客中游的華歷簡奴。35歲的哥倫比亞國腳法卡奧（Radamel Falcao）在30分鐘接應隊友的傳送，再個人突破入禁區射入，為華歷簡奴先開紀錄。雖然巴塞下半場取得12碼機會，但是迪比（Memphis Depay）的射門被對手撲出，最後巴塞作客0:1不敵華歷簡奴，在近4場輸第3場。

傳沙維回歸接手

這是巴塞自1987年9月之後，再次連輸3場作客賽事兼未取得入球，當時巴塞解僱領隊雲拿保斯。巴塞教頭朗奴高文賽後表示：「這（聯賽位置）說明我們不是很好。球隊陣容中失去了平衡，失去了非常有效的球員，這證明了。在近年來，其他球隊每季都在強化，而我們就沒有，這也證明了。」巴塞賽後宣布辭退這位荷蘭教頭，並表示他將會在周四與球員道別。

現時有傳前巴塞中場的沙維（Xavier Hernández）有可能返回母會出任帥位，這位41歲的巴塞青訓產品，現時在卡塔爾的艾沙特執教。