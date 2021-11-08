西甲︱沙維回歸巴塞 稱首要重建隊內秩序

西甲勁旅巴塞羅那的新帥，球隊名將的沙維（Xavi Hernandez）在魯營球場亮相。這個41歲的巴塞前青訓產品表示，返回巴塞的首項工作，是重新訂立球會的守則，整治球隊的秩序。

在巴塞派員到卡塔爾遊說之後，沙維周一在約1萬名球迷的歡迎之下，在魯營球場與球迷見面。由於未來兩星期會是國際賽期，讓沙維有一段時間為球隊作出調整。沙維表示：「我想首要做的，最重要是設立一些規則，令我們對自己有更多的要求。之後，我們需要說的是價值觀，是有關尊重和態度的問題，因為如果我們沒有共同價值，我們不是一支球隊。然後才開始檢視整個模式，如何踢，如何進攻以及防守。」

沙維：我壓力有多沉重

沙維又表示：「到最後，理念其實與告魯夫一樣。我的第一個防守球員是前鋒，我的第一個進攻球員是龍門。我們必須做好戰術的工作，高位迫搶，主導用球。這要求其實不是很高，但有了規矩，我可以幫助球員更有自我和更專業。我知道在這支球會內比賽的心理壓力有多沉重。」

沙維在2015年離開巴塞，加盟卡塔爾的艾沙特，並在那支中東球會退役，並於2019年起以球員兼領隊擔任教練工作。