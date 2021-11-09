西甲︱沙維訂巴塞「十誡」 遲到罰錢開波前兩日唔准夜蒲

巴塞羅那新領隊沙維(Xavi Hernandez)出席球會的歡迎會時表示，要重新訂立球隊的秩序，要求陣中球員遵守，而傳媒就披露沙維向職球員訂立了「十誡」。

沙維「十誡」：

球員在訓練時段開始前90分鐘必須到達訓練場。 職員要在訓練時段開始前2小時抵達訓練場。 所有球員要在球會的訓練基地內食午餐，並由球會的營養師制訂餐單。 懲罰制度回歸，會按照球員的違規作出相應懲處，當中包括遲到。 重犯的話懲罰將會加倍。 在比賽前48小時，球員要在午夜12時前回家，以確保比賽日可保持最佳狀態。 只有訓練期間表現最好的11人會成為正選，其他只會列後備或不列入大軍名單。 如果球員在足球以外的活動會影響表現，相關球員將會受到教練團的監督。球季內任何私人行程在沒得到教練批准都將會受懲處。 任何高風險活動，會影響到球員體能或身體健康都被禁止。包括騎電單車及滑水等活動。 良好的形象是關鍵。任何與球會有關的人，包括支援的職員到球員，都需要注意他們的行為受到公眾的監察，他們須符合球會的歷史及傳統。

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