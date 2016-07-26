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西甲︱沙維開口想返巴塞　去意已決卡塔爾難阻
1 小時前
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足球西甲巴塞羅那艾沙特Xavier Hernández
西甲︱沙維開口想返巴塞　去意已決卡塔爾難阻
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沙維表態想回巴塞，正等卡塔爾球會放人。(路透社)

淪落的西甲班霸巴塞羅那，在辭退荷蘭教頭朗奴高文（Ronald Koeman）之後，積極遊說元老沙維（Xavier Hernández）回巢。而目前仍為卡塔爾球會艾沙特主帥的沙維，據報已與巴塞簽下合約，僅餘是巴塞與艾沙特的洽談，之後沙維就可以「回家」。

巴塞已派員到卡塔爾為沙維一事進行遊說，艾沙特方面亦已證實有關的消息。他們在Twitter上表示，歡迎巴塞的代表到訪。不過有指艾沙特認為球隊目前正在季中，不希望沙維就這樣離開。不過沙維就向西班牙傳媒表示：「我與巴塞已談了一段日子，所有都定好。兩間球會都知我的位置，我希望可以解決。」

 

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艾沙特在Twitter承認巴塞派員與他們洽談。(Twitter截圖)

他又指：「兩間球會在討論中。我不能說太多，不過我是一個很正面的人，這是常識吧，他們需要達成協議，這就是問題。我希望可以回家，返回巴塞羅那是令人興奮的事。」西班牙傳媒指，巴塞與沙維已簽約至2024年的夏天，而一切都等艾沙特的確定。有傳一個令兩會可達成協議，是兩軍舉行一場友賽，若出現有關結果，將代表沙維將成巴塞新帥。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/西甲︱沙維開口想返巴塞　去意已決卡塔爾難阻-291620
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