貴州球員爆被欠薪14個半月 天津球員僅發1萬生活費

曾經吸引不少國際球星加盟，中國足球聯賽近日被爆出多宗欠薪。其中在微博，傳出一張中甲球會貴州隊的球員集體討薪的聯署信，並指球會竟欠薪達14個半月。而即使有糧出也不一定出足，中超的天津亦被爆出球會的9月薪酬，只是給予每位球員1萬人民幣（約1.2萬港元）生活費用。

內地微博熱傳，一張中甲貴州球員的追薪信件，在信的底下有近30名球員的指模及簽名。信中指，球會多年來拖欠球員工資，又指球隊已欠下球員2019、2020及2021的3個球季獎金、工資等，共計有14個半月。他們表示雖然有與領導協調，但球會一再沒有遵守承諾。

球員稱現況如弱勢社群

曾經效力香港球會公民的王選宏，在微博透露球隊過去3個球季多次失信。又指球會沒法增援，只有現行球員撐下去，不少球員負傷上陣，但球會更因此變得被不聞不問，感覺他們現象如弱勢社群。32歲的王選宏曾外借公民而在香港打出優秀表演，不過之後被國內球會收回並留在國內發展。

在最頂級的中超聯賽，也不見得好過。因為國足要在中東備戰世界盃外圍賽，國內球會除了參戰足協盃外，其他球會因沒有比賽而部分出現休息的狀況。天津的津門虎就傳出再度欠薪，有內地記者查證之後，指球隊基本上沒有欠薪，但是9月份的薪金卻只不過是每人1萬人民幣的生活費。而10月份能否發放就仍有待支薪日才知道。

有內地足球記者指出，國內球員欠薪兩年仍然上場比賽，只因他們的出路不多，也沒辦法轉換工作。

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