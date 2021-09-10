越野跑｜跑山新手5大裝備懶人包

越野跑｜跑山前必睇！新手5大裝備懶人包

到了9月中，天氣快要轉涼，越野跑的季節又再開始，不過越野跑不是跑步登山露營，要準備的裝備亦大有不同，想安全順利去「操山」，便需要有適當的衣物與裝備，才可跑入跑入叢林或泥地。

平日我們普通「路跑」多指跑栢油路、街道、運動場或上落斜的天，而越野跑便包括沙地、石地（大石至小石）、泥地、草地，河道、上落大斜路，有時候還要手腳並用地攀爬，跑入叢林或山洞，越野跑路段複雜、不平穩又會有高低起伏，加上在山上的炎夏日照，對比路跑的體能需要更大。因此進行越野跑前必需要先準備5大裝備。

越野跑裝備1：水袋背囊

水袋背囊包括裝水的水袋以及喝水的吸管吸嘴，水袋的好處是可以隨時隨地補充所需要的水分，如果只是2、3個小時的山路，亦可以以水壺代替。但如果是長時間的越野跑，使用一個透氣及防水功能出色的背囊亦十分重要，即使不是雨天，背囊內的物品都可能會因為汗水而濕透。

越野跑裝備2：食物、水

不少跑手進行越野跑時，都有機會一跑便4、5小時，因此記得帶備足夠糧食及食水上山。建議跑手盡量選擇體積小且輕巧的東西攜帶，如能量膠或是小飯糰。攝取方法以1小時為單位，而不是等餓或渴了才補充。當然，份量還是要依個人的狀況而定，還有路線以及天氣情況，天氣冷的時候以補充糧食為主，亦可以選擇能量巧克力，而大熱天時便記得要補充水分。

越野跑裝備3：防曬帽

很多時候在山上都沒有障礙物，炎熱天氣時山友很可能會在山上被太陽暴曬，因此跑手記緊上山前要戴上防曬帽，盡量選擇透氣帽，但並不建議質料為綿質的高身帽，一來較重，二來亦不透氣排汗，於越野跑時可以適當散熱對跑手非常重要。

越野跑裝備4：急救裝備

越野跑有機會跑入叢林或山洞，亦可能會受各種皮外傷。因此急救裝備是必定要準備的，最好每個跑手都要帶備繃帶、消毒水、膠布並裝入防水袋中。

越野跑裝備5：越野跑鞋

要跑得安全又輕鬆，一對出色的越野跑鞋可是必買裝備，它可以助你於泥路上加強抓地力、在石頭路上減少被尖銳的岩石刺傷、在不平穩的地面減少鞋底的磨損，甚至絆腳時亦可以保護跑手的腳踝。

GEL-FujiTrabuco SKY鞋評：輕質且具保護性

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