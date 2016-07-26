足球鞋｜吃得到的波砵？普巴 x Stella McCartney推純素足球鞋

Adidas宣布，旗下的曼聯球星普巴和adidas by Stella McCartney聯手推出adidas首款100%純素足球鞋Paul Pogba x adidas by Stella McCartney PREDATOR FREAK，以完全環保及可重用的物料去製作經典PREDATOR鞋款。

什麼是純素足球鞋？即是一對可食用的波砵？非也。今次這對新推出的PREDATOR FREAK以100%再生物料，於設計上確保波砵生產上完全沒有使用任何含動物相關的原材料，以確保這是adidas首對100%純素足球鞋。

雖然普巴並非一名素食主義者，不過他於官方聲明中亦非常支持「純素」設計：「首先，我是一名足球員，但我對時尚和設計有很大興趣，我一直想進一步探索這點。一直以來我都是Stella McCartney作品的粉絲，所以當我們去年一起討論這個想法時，感覺這是個創造的絕佳機會。」

知名設計師Stella McCartney的父親為著名樂隊披頭四The Beatles成員Paul McCartney，其的綠色時尚哲學秉承著「不做傷害環境的事」，因此Stella McCartney的設計堅持不用動物的皮毛製作服飾。Stella McCartney更身體力行是個素食主義者，她認為人類應該和動物於地球和平共處。

波砵不含任何動物產品

今次Stella McCartney便在不影響足球員在場上的表現下，設計出一對可減少對地球環境有負面影響的足球鞋：「這次足球鞋的設計完美融合了時尚及足球的世界，向大家展示出我們如何以地球友善的情況下繼續創作。」

普巴和 adidas by Stella McCartney 合作的首款 PREDATOR FREAK 足球靴搭載了PREDATOR系列的最新運動科技，所有物料和設計都經過仔細分析，確保符合純素環保要求，同時滿足精英運動員的運動需求。

獨特的輪廓配搭白色 PRIMEKNIT 鞋面，飾有經典豹紋和 Earth Protector 印花圖案。搭載搶眼亮橙色的adidas DEMONSKIN 橡膠鞋釘，通過精密科學計算，提升控球力。足球靴亦注入adidas by Stella McCartney 的標誌性細節，包括奶白色飾面，及首次用於足球靴的漸變彩虹鏡面金屬感鞋底和鞋跟標誌。

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