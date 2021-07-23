足球｜adidas推出X Speedflow 美斯回歸speed系列

Adidas公佈了新一款速度型足球鞋X Speedflow，今次更由剛贏得美洲國家盃的美斯代言，是球王自2015年後回歸adidas的速度型足球鞋。

2020年起，adidas便將重點研發輕盈、反應快的波砵，希望球員在場上有更快的體驗，因此去年便有了X Ghosted足球鞋。今個夏天adidas參考了專業及業餘足球員對X Ghosted的意見，推出了X Speedflow。

X SPEEDFLOW 以紅色為主調，搭載全新Agility Frame全方位包裹足部，帶來穩定貼合腳感，有助靈活加速與轉向。另一新科技碳纖 Carbitex Speedframe有助爆發短跑推動力，讓球員以最快速度直線前進。配搭用於足球鞋上最輕的Primeknit鞋面及Primeknit Speed Collar鞋領新設計，真空貼服剪裁進一步增強穩定貼合度。

此外，今夏帶領阿根廷奪得美洲盃冠軍，獲得個人首個國際賽錦標的美斯亦自2015年後回歸adidas的速度型足球鞋，早前他出戰美洲盃時便穿上金色的X Speedflow，該款式以美斯於 2007 年穿上 F30 鞋款射入史上金球為靈感。

全新X Speedflow足球靴由即日起於adidas香港官方網上商店發售。