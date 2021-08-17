跑步│放工想輕鬆跑？夜跑必須注意3件事

香港人工作壓力大，每每放工已經入夜，加上天氣炎熱又不想早起晨跑，自然有不少人選擇成為夜跑族。只是夜跑亦要小心，雖然不會有鬧鬼，但亦要留意3件小事。

夜跑必備收納裝備

放工回家後出門跑步，身上愈少裝備愈好，但現在港人機不離手，有時亦要帶備點金錢以便不時之需，因此夜跑最好要帶備一些跑步收納裝備，如手機套、小腰包或是腰帶連水樽，方便跑步隨時可以補充水份。

選好能見度高的跑步路線

另外，晚上跑步視線不佳，選擇跑步路線時要避免跑進太人煙稀少的地方，盡量在有燈光的街路、公園或運動場上練跑，即使夜跑亦在能見度高的地方，安全至上。

挑選反光衣物

此外，如跑手選擇於的路線會經過大馬路，除了要看清楚交通情況，亦要令自己輕易被駕駛者看見，因此夜跑時最好穿上有反光物料的衣物。ASICS最近便根據跑手需要，推出LITE-SHOW反光系列跑鞋與LUMINOUS 3.0夜光系列服飾，採用反光及夜光設計提高夜間亮眼辨識度。

LITE-SHOW系列共有兩款跑鞋，為保護性強的GEL-KAYANO 28及緩震高的GEL-NIMBUS 23。鞋款分別在鞋側中底結構，鞋跟和穩定片等各個細節位置採用反光設計；即使在晚上或光線不足的情況下，也能增加跑手們在道路的安全性。

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而LUMINOUS 3.0夜光系列服飾便有運動外套、短袖上衣、長褲及短褲，系列短袖上衣採用提花夜光紗線物料，經一定時間的光照後可在黑暗環境中呈現夜光效果，短褲和長褲則設夜光拉鍊及在腰間的橡筋位置添加夜光標誌，更容易被道路使用者注意到。