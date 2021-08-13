跑步｜adidas推出新4DFWD系列 提升向前推進力同時避免受傷

近年跑鞋界一直主打厚底及碳板跑鞋，以超強回彈效果助跑手追求更快PB而大受市場歡迎。不過adidas便反行其道，除了推出ADIZERO系列外，亦於8月推出主打4D中底的4DFWD。

人人都說跑步傷腳，到底怎樣令人受傷？當跑手水平前行時，每次落腳都會令人感受到衝擊力，而當水平衝擊力最高值達到人體重量 0.27 倍，受傷風險將增加 8倍，因此跑鞋便一直推陳出新，以新研發的中底加強緩震，令跑手更不易受傷。

4D中底減緩水平衝擊降低受傷

早前adidas便與矽谷科技公司Carbon 共同研發出4D中底技術，透過結構改變回彈軌跡，不只是往上回彈，更會像青蛙一樣幅度向前。adidas Running 創意總監Sam Handy的IG片展示出，這對adidas 4DFWD不指增加推進動力，更主要是減緩水平衝擊力以降低受傷機會。

最新推出的adidas 4DFWD，比上一代4D中底提升300%向前推進力，除了增強23%緩震性能外亦減少11.8%重量，亦會有黑色配螢光綠及白色配色兩款顏色選擇。

而同步推出的4DFWD Pulse跑鞋，將4D中底集中在中足至鞋踭位置，前掌及踭位底部便以泡綿物料，亦有4款不同配色可以選擇。