跑步｜ASICS推全新緩震舒適GEL-STRATUS 將軍澳新店推限量禮品

第二屆全球虛擬接力跑 ASICS World Ekiden 2021於11月中舉行，承接驛站接力賽熱潮，日本專業運動品牌ASICS為跑手推出全新GEL-STRATUS，鞋款極富品牌特色，揉合獨有的運動科技與經典復古外形，俐落設計帶出不一樣現代簡約跑風！

GEL-STRATUS緩震保護力高

貫徹ASICS專業運動科技，GEL-STRATUS採用FLYTEFOAM PROPEL 中底科技，高度支撐同時提供良好緩衝性；中底更添加有機纖維材質，令鞋身更輕量耐用，打造輕巧腳感。鞋款前後掌均注入GEL緩震膠，為足部高度受壓範圍提供全面緩震保護效能，後跟GEL緩震膠更以可視式設計示人，功能及設計感兼備。

鞋面採用網眼材質設計，更添前所未有的透氣舒適腳感；而全腳掌大底接觸地面設計配合GUIDANCE LINE 重心引導科技，能在運動時順暢傳遞腿部力量，並集中跑手的腳部壓力中心點於適當軌道中，全方位增強穩健支撐性能，讓跑手享受舒適跑步新境界。

GEL-STRATUS 以鉑金配色亮相，男女裝均設百搭灰銀配色，男裝更另設黑金及炭灰銀配色，同樣易襯各種風格，適合路跑或健身等不同訓練。

ASICS專門店正式登陸將軍澳PopCorn商場，為跑手增添一個運動潮買熱點，誓要把專業運動跑鞋和時尚運動風格擴展到香港每個角落！為慶祝新店開張，由即日起於ASICS將軍澳專門店單次購物滿港幣$1,000或以上，即可獲贈ASICS充電器乙個。數量有限，送完即止。

ASICS 將軍澳專門店

地址: 新界將軍澳唐賢街 9 號 PopCorn 商場F41號舖

營業時間: 早上11時至晚上9時

電話: 2337 6022



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