Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
跑步｜ASICS推全新緩震舒適GEL-STRATUS 將軍澳新店推限量禮品
8 小時前
#Hashtags
ASICSGEL-STRATUS跑步運動裝備
跑步｜ASICS推全新緩震舒適GEL-STRATUS 將軍澳新店推限量禮品
news-images
GEL-STRATUS售價890元。

第二屆全球虛擬接力跑 ASICS World Ekiden 2021於11月中舉行，承接驛站接力賽熱潮，日本專業運動品牌ASICS為跑手推出全新GEL-STRATUS，鞋款極富品牌特色，揉合獨有的運動科技與經典復古外形，俐落設計帶出不一樣現代簡約跑風！

news-images
GEL-STRATUS有鉑金、百搭灰銀配色。
Am730
展開相集
共 2 張照片
Am730

GEL-STRATUS緩震保護力高

貫徹ASICS專業運動科技，GEL-STRATUS採用FLYTEFOAM PROPEL 中底科技，高度支撐同時提供良好緩衝性；中底更添加有機纖維材質，令鞋身更輕量耐用，打造輕巧腳感。鞋款前後掌均注入GEL緩震膠，為足部高度受壓範圍提供全面緩震保護效能，後跟GEL緩震膠更以可視式設計示人，功能及設計感兼備。

鞋面採用網眼材質設計，更添前所未有的透氣舒適腳感；而全腳掌大底接觸地面設計配合GUIDANCE LINE 重心引導科技，能在運動時順暢傳遞腿部力量，並集中跑手的腳部壓力中心點於適當軌道中，全方位增強穩健支撐性能，讓跑手享受舒適跑步新境界。

GEL-STRATUS 以鉑金配色亮相，男女裝均設百搭灰銀配色，男裝更另設黑金及炭灰銀配色，同樣易襯各種風格，適合路跑或健身等不同訓練。

news-images
ASICS專門店正式登陸將軍澳PopCorn商場。

ASICS專門店正式登陸將軍澳PopCorn商場，為跑手增添一個運動潮買熱點，誓要把專業運動跑鞋和時尚運動風格擴展到香港每個角落！為慶祝新店開張，由即日起於ASICS將軍澳專門店單次購物滿港幣$1,000或以上，即可獲贈ASICS充電器乙個。數量有限，送完即止。

ASICS 將軍澳專門店

地址: 新界將軍澳唐賢街 9 號 PopCorn 商場F41號舖 
營業時間: 早上11時至晚上9時 
電話: 2337 6022 
 

相關文章：

選好馬拉松跑鞋訓練 KAYANO和NIMBUS要如何選擇？

第二屆ASICS World Ekiden虛擬跑11月登場

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/跑步｜asics推全新緩震舒適gel-stratus-將軍澳新店推限量禮品-291838
#Hashtags
ASICSGEL-STRATUS跑步運動裝備
Am730

NBA︱艾榮有機會復出？　等新紐約市長檢視防疫措施

貴州球員爆被欠薪14個半月　天津球員僅發1萬生活費

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
NBA︱艾榮有機會復出？　等新紐約市長檢視防疫措施
Am730
Am730
貴州球員爆被欠薪14個半月　天津球員僅發1萬生活費
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多