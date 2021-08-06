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跑步｜選好馬拉松跑鞋訓練 KAYANO和NIMBUS要如何選擇？
1 小時前
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跑鞋運動裝備ASICS鞋評GEL-KAYANO 28GEL-NIMBUS 23
跑步｜選好馬拉松跑鞋訓練 KAYANO和NIMBUS要如何選擇？
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KAYANO及NIMBUS都是ASICS慢跑鞋系列的代表。

一個品牌可以推出多年已十分難得，而ASICS便有兩款不同系列的經典：KAYANO及NIMBUS。主打「支撐」的GEL-KAYANO及作為「緩衝」代表的GEL-NIMBUS都是ASICS歷久不衰的經典鞋款，要選一對跑鞋慢跑或作長課訓練備戰馬拉松，又應該怎樣選擇？以下筆者便實測了GEL-KAYANO 28和GEL-NIMBUS 23兩對慢跑跑鞋。

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GEL-KAYANO 28以FF Blast為中底，比過去多了種回彈力。
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GEL-KAYANO支撐力強

GEL-KAYANO 28為ASICS的旗艦跑鞋，主打高支撐的穩定性能，幫助足弓較低，支撐一些跑步動作有外翻/內旋的跑手。新一代的GEL-KAYANO 28最明顯的改變便是原本外置的穩定片改為內置，減輕了重量後男裝US9.5約308g，鞋底亦改為全腳掌地面接觸，中底上層新增的 FF Blast亦比過去實的腳感多了種回彈力，整體令GEL-KAYANO 28維持一向的支撐，同時有助跑手步伐更順暢。

作為一對保護性強的跑鞋，可以感覺到GEL-KAYANO 28的包裹性十分好，過去一個月穿上它跑過55公里，落地時腳感十分踏實，沒有腳步偏移，可以令你安心下每一步，有助跑手維持跑姿。值得一提是GEL-KAYANO 28對比上幾代多了一份貼地感，跑手可更易感到腳和路面的反應，於回彈力、穩扎及貼地的腳感找到一個平衡。

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GEL-NIMBUS 23落腳感柔軟。

GEL-NIMBUS緩震高

NIMBUS的意思是雲，鞋如其名，GEL-NIMBUS 23的強勁緩震物料，令你有如跑在雲端，每一步落腳腳掌感覺都是軟綿綿，跑鞋的中底略為加硬，一踏地提腳時有少許回彈力。不過NIMBUS系列始終是主打強勁緩震，它會卸走地面的衝力，同時將部分向前的衝力吸走，不太適合追求速度及推進的跑手，但跑手用來慢跑或長課自然適合不過。

GEL-NIMBUS 23不算輕，US9.5上約305g，但實際著上鞋跑步時對腳的負擔很少，其TRUSSTIC 中足穩定結構令你跑步轉彎或有高低落差時，亦不會感到鞋底太軟變型。筆者穿起GEL-NIMBUS 23跑過200公里，最深印象是其鞋底耐磨能力高，透氣的鞋面加上柔軟的落地感，無論是10公里練習還是上斜的衝刺，GEL-NIMBUS 23亦可舒適應付得來，是一對能力平均的跑鞋，個人認為特別適合跑步新手，令你能安心又舒適的練習，堅持跑下去的跑鞋。

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想要一對平均全面又舒適的跑鞋，我會選擇GEL-NIMBUS 23；如果要一對重視支撐及保護性的，我會選擇GEL-KAYANO 28。

保護的KAYANO VS 舒適的NIMBUS

那麼整體而言，跑手應該怎樣選擇KAYANO和NIMBUS系列呢？筆者自GEL-KAYANO 27便有穿著過，到了新一代輕量化後明顯更適合平日訓練及出門穿著。GEL-KAYANO 28的足部包裹感及大底設計，令它可以令支撐跑手調整姿勢，於落地時矯正跑步姿勢，保護跑手前進的每一步，是以穩定及保護性行先。

而GEL-NIMBUS便是緩衝的跑鞋，一開始跑步自不然需要一對很舒服的跑鞋才享受到跑步的樂趣。記得第一次穿上GEL-NIMBUS 23，首個感覺便是柔軟的腳感，好像每一步都不用花費力量去對抗地面的衝力，而提腳後依然有點回彈力，練速度及距離都合適的萬能鞋。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/跑步-279711
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