跑錯比賽贏錯獎 英男跑手跑10K變跑贏半馬

周日(19日)英國布里斯托舉行了一場半馬拉松，來自伯明翰的男子Omer Ahmed以63分鐘的時間取得冠軍，不過最後發現原來他並非跑半馬，故此隨即被賽會取消了冠軍資格。Omer表示，自己在跑到6英里才發現出錯，因為他本來是報跑10公里賽。

布里斯托半馬拉松在1989年展開，至2009年有1.6萬人參賽，之後賽會亦定下每年相約名額。不過今年的比賽，首次與布里斯托的10公里賽同日舉行。Omer Ahmed本身就是報名參加10公里賽。Omer表示，他自己在跑到6英里才發現仍未見到終點，於是才問比賽的工作人員：「這是不是10公里賽？」然後獲回應指：「不，這是半馬」，Omer這時才恍然大悟，他指：「之後我就開始放慢點來，不過這真神奇，我創造了自己的最佳時間。」

賽會：歡迎他明年再來

由於今次是兩個賽事首次同日舉行，故本來比賽在一個街口出現分支，而作為第一波跑手的Omer似乎並不知道有關安排，並且跟隨了半馬跑手，不過有趣是他最終以63分鐘完成比賽並取得冠軍，而賽事的最快時間也不過是1個小時，但賽會最後還是取消其冠軍資格。

賽事總監就表示：「沒辦法，規則就是規則，所以我們要取消Omer的資格。我們敬佩他的表現，而他亦獲邀以精英選手身分參與下周的曼徹斯特跑。當然我們期待他明年回來參賽。」