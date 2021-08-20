轉會風雲 皇馬斟麥巴比被嫌出手低 C朗最快周末投曼城

距離國際轉會窗關閉只餘數天，兩宗驚天轉會隨時日內完成！根據著名的《隊報》消息，葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(C朗)正全力推動轉會曼城，以求實現再奪金球獎美夢，交易有望最快在周末落實。至於決意逃離巴黎聖日耳門(PSG)的法國球星基利安麥巴比，據報已獲皇家馬德里正式開價1.6億歐元，但聖日耳門還價1.8億至2億，總之萬事有商量。

今夏先後多次傳出離開祖雲達斯的C朗，雖然早前曾在社交網公開否認，但他在上仗意甲僅以後備身份登場後，有關他離隊的消息再成球圈熱話。根據可信性高的法國《隊報》報道，C朗已安排經理人團隊全力跟進曼城交易，同時C朗更已將離開「斑馬兵團」決定告知身邊人。至於他欲逃離意甲原因，是他期望在掛靴前再贏多一次金球獎，可是在祖雲達斯卻似是難以圓夢；而他在深思熟慮後，認為由哥迪奧拿帶領的曼城，將可為他提供再登高峰機會。

據知，C朗更曾與曼城陣內的葡萄牙國家隊隊友如貝拿度施華、魯賓戴亞斯及祖奧簡些路等溝通，以了解曼城情況；而「藍月亮」在斟介熱刺前鋒哈利卡尼苦無進展下，簽入C朗也是提升鋒力的理想方案。英國《每日郵報》指，祖雲達斯將要求2,500萬鎊轉會費，而曼城則打算以球員交換方式，包括貝拿度施華或拿樸迪均可能成為交易籌碼。

另一方面，法甲PSG跟基利安麥巴比續約失敗後，已願意聆聽其他球會報價，有指皇馬已開出1.6億歐元，但未達聖日耳門的目標價位，仍有待雙方討價還價。與此同時，是聖日耳門班主財團之一的卡塔爾王室成員艾坦尼，早前卻在社交網發出一張美斯與C朗穿起聖日耳門球衣的合成照，馬上引發無限想像；只是普遍意法媒體均認為這支法國班霸對C朗興趣有限。