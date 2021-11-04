運動手錶｜Garmin 5款行山露營必備腕錶系列

秋高氣爽，又到行山露營的最佳季節！無論是Camping新手還是Hiking達人，著名運動腕錶品牌Garmin已為你預備5大行山露營必備腕錶系列！不論是 fēnix 6、Instinct Solar、Tactix Delta、Venu 2還是LILY系列，總有一款能成為你的秋日Buddy，陪你隨心闖蕩！

要越過崎嶇山徑需要足夠訓練與體力， fēnix 6系列內建30+種專為訓練而設的功能，包括三項鐵人、跑步、單車、登山健行等，還設身體能量指數功能，登山途中能以心率變異性（HRV）測定身體能量指數以提醒休息。fēnix 6 Pro Solar更配備太陽能充電鏡面，能延長電池續航時間，為你儲足電力隨時冒險！

兩天一夜的露營行程，若要為腕錶電力而傷神實太掃興！ Instinct Solar系列集纖維強化聚合物錶殼、防刮Corning Gorilla玻璃及太陽能充電三大賣點於一身，只要日照充足，手錶電池效能即變無上限！而且腕錶更能支援多衛星導航系統，包括GPS、GLONASS 及 Galileo，加上TracBack 功能，沿相同路線回到起點，讓你回程旅途再也不用憑藉猜測。

想逃離煩囂，於深山郊野不著痕跡的享受一趟無人之境的探險之旅？設有「潛行模式」的Tactix Delta配備Garmin獨創的戰術功能，「潛行模式」於維持手錶運作之下，可停止儲存及分享你的GPS位置並關閉無線連結通訊，更可開啟永久刪除資料功能、將使用者資料從裝置內徹底刪除，讓你可不著痕跡、無分晝夜地享受無人之境。

不少健身達人也喜愛行山遠足，呼吸新鮮空氣，在郊野進行各樣訓練。Venu 2 智能腕錶系列搭載顯色度格外鮮艷細膩的AMOLED動態螢幕，即使在大自然進行訓練，也能清晰閱讀顯示訊息。只須透過 Garmin Connect App 便能建立專屬訓練。內置的Garmin 螢幕動態指導動畫，於錶面直接顯示模擬訓練動畫，多達25+室內外運動模式，猶如隨時隨地有腕上教練陪伴健身。

露營遠足也要時尚！ LILY系列共有6款時尚印花圖騰錶盤設計，搭載簡約的隱藏式觸控螢幕，配上運動款鋁合金錶圈矽膠錶帶，輕易配襯出簡約自信的山系時尚Look！還有女性專屬健康管理功能如月經週期追蹤和各款Garmin標誌性健康監測功能如心率量測、壓力和睡眠偵測、飲水提醒、呼吸頻率與血氧濃度計算等。