非法載阿根廷前鋒沙拿飛越英倫海峽出意外 商人被判罪成

2019年初，組織阿根廷前鋒沙拿（Emiliano Sala）從法國飛越英倫海峽，到新加盟的當時英超球隊卡迪夫城報到，商人David Henderson周四在卡迪夫皇冠法院被判罪成，面臨最多2至5年的監禁。

2019年1月，卡迪夫城從法甲的南特羅致阿根廷前鋒沙拿，在雙方完成合約之後，沙拿為盡快向新球會報到，希望乘坐私人飛機直接橫越英倫海峽到卡迪夫。商人David Henderson就是安排沙拿乘坐這趟死亡旅程的負責人。

機師遺體尚未尋獲

飛機最後在2019年1月21日，在英倫海峽墜毀，沙拿與飛機墜落海底，其後搜索隊在海底尋獲沙拿遺體，而機師David Ibbotson的遺體仍未尋獲，飛機殘骸則仍在海底。

David Henderson被指沒有接載乘客的許可，以及組織載客飛行的牌照，因此被控意圖在沒有許可下接載乘客。在周四的判決，陪審團以10:2的比數裁定罪名成立，將於11月12日判刑。根據控罪他可能面對最多5年，或較輕罪行亦最多2年的監禁。

代表沙拿家人的Daniel Machover，對裁決表示歡迎，並指希望可以藉此阻止這些違法飛行的行動。