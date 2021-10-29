阿仙奴名將亨利發起運動 打擊網絡欺凌

法國名將，前阿仙奴名宿亨利（Thierry Henry）批評，社交媒體公司透過仇恨賺錢，並表示將會發起以對抗網絡欺凌，以及迫使社交媒體公司採取更強硬行動應對。

自今年3月底，因應網上針對黑人球員的歧視言論，以行動杯葛社交網絡平台之後，亨利絕跡於社交媒體。他的行動亦令到英國的球星及管治機構於4月30日至5月3日期間，採取同樣的行動，拒絕更新社交媒體。

批社交媒體「以仇恨賺錢」

亨利在出席葡萄牙里斯本的網上論壇透露，他將會與贊助商及一個非牟利組織，發起一個運動，以對抗網上欺凌，同時迫使社交媒體採取更強更的行動應對。亨利表示：「當你發現他們以仇恨換取金錢，這是相當困難，因為你的藥就是毒藥。而真誠與善良是無法創造財富。」

他又表示：「我們需要幫助，因為這已經觸及到我們了。我，作為個人，（不使用社交媒體）沒有問題。我們是要幫更高位置的人，我們需要齊心協力，確保這班人或者是製訂一些法律，令那些平台更加負責任。」亨利指：「我不認為他們做過任何接近我們的事件上，讓我們感覺安全。而他們也沒嘗試去改變任何事。」