陝西全運︱最後一日廣東球手神勇 黑純一僅得第4無緣獎牌

陝西全運會高爾夫球項目，今日(24日)進行最後一日的比賽，香港兩名代表黑純一及韓紫琳開賽有不俗表現，但其後都有所下滑，最終黑純一僅得總成績第4名，而韓紫琳亦在女子組得第12。

完成3日比賽，黑純一本來以第3名進入最後一日比賽。黑純一今日被編至第4組，於第7洞開始比賽。雖然在第8洞黑純一打出高標準1桿，但他在第10及11洞，分別取得小鳥及老鷹，一度令他追近前2名選手的總成績。然而廣東的李昊桐在今日有高水準演出，在比賽後段反超黑純一升上第3，而黑純一跌落第4。

黑純一之後在第4及5洞都打出小鳥，可是第6洞又以高標準1桿完成。這位香港代表在今日共打出3隻小鳥及1隻老鷹，但因為在3個洞造出高標準1桿，最終只以低標準2桿完成今日比賽。黑純一最後以總成績低標準14桿成績排第4位，未能取得獎牌。

而廣東的李昊桐今日打出低標準6桿成績，由昨日與黑純一並列第3，升至第2位。至於上海的吳阿順由並列第1跌至第3名，成績與黑純一有3桿距離。

韓紫琳獲第13名

女子組賽事，韓紫琳在今日在第15組，從第16洞開賽。韓紫琳初段表現不俗，一度以低標準3桿的成績追上第7位。不過她之後未能保持好表現，最後於第8及15洞更造出高標準2桿的成績，最終僅以低標準1桿完成。韓紫琳今日其實共打出7隻小鳥，不過仍有2洞高標準1桿及2洞高標準2桿。總成績亦以低標準1桿完成，取得第13名。