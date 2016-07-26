陝西全運︱李慧詩凱林賽添銅牌 杜棹熙得第6(更新)

在陝西舉行的全運會場地單車項目，李慧詩在女子凱林賽第2組的準決賽，成功取得首名晉身決賽。在決賽，李慧詩雖然力克鍾天使，但仍只得一席第3名。而杜棹熙在男子組決賽得第6名。

在女子凱林賽，香港原本有李慧詩與李海恩出戰，不過就僅得李慧詩晉身準決賽。在第2組出戰的李慧詩，開賽先選擇在中間的第4名，在最後兩圈李慧詩發力，最後力壓對手以首名出線。到之後舉行的決賽，李慧詩與鍾天使再度同場，二人開始時雖然同守在最末兩席，不過之後鍾天使搶上第4席，在電動車離開之後，鍾天使隨即搶先領前，而李慧詩在最後兩圈力追之下，最終力壓鍾天使取得第3名，為香港增添銅牌。至於李海恩最後獲第17名

杜棹熙意外取得決賽資格

至於在男子凱林賽，從復活賽晉級的杜棹熙，卻在男子組的準決賽中，僅得一席第4，但因為同組第3名車手犯規被罰，故取得決賽資格。在決賽杜棹熙一度爭取前列位置，不過之後在電動車離開後，被對手一度拉開，最終杜棹熙僅以第6名衝線。而羅子駿則獲第13。

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