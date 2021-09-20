陝西全運︱江旻憓重劍個人賽殺四強 黑純一首日並列第2(更新)

第14屆全運會劍擊項目，繼續在天津上演，香港的江旻憓、連翊希及何廸琳在女子重劍個人賽上陣。其中江旻憓在16強賽淘汰隊友何廸琳，取得半準決賽的資格，之後成功擊敗上海選手打入準決賽。而男子組的方凱申、何瑋桁及吳浩天，皆未能突破32強。至於在高爾夫球項目，香港的黑純一在男子個人賽首日並列第2。

東京奧運代表港隊出戰的江旻憓與連翊希，繼續在全運會出場。在今日的重劍項目個人賽，江旻憓、連翊希與何廸琳都能在分組初賽中出線。然而連翊希之後在32強就已經不敵山東對手而被淘汰。至於江旻憓與何廸琳雖然成功突破32強，但在16強就已經碰頭。在之後的16強賽，江旻憓以15:6擊敗何廸琳，取得半準決賽的席位。在半準決賽，江旻憓再以15:7擊敗上海的黃怡歡打入準決賽，稍後會爭入決賽。

至於男隊方面，上屆全運會銅牌得主的方凱申，在分組賽中未能晉級，而何瑋桁及吳浩天雖然取得分組出線資格，不過都未能在32強取勝。

在高爾夫球項目，香港的黑純一在首日打出6隻小鳥，以低標準6桿的65，與雲南的何澤明及廣東的李昊桐並列第2位，落後第1的上海代表吳阿順1桿。而女子組的韓紫琳就以低標準1桿的70完成，暫排並列第5。

山地單車賴俊健得第25

山地單車的賴俊健，在男子越野賽決賽獲得第25名。賴俊健在首圈雖然落後排第30，不過之後的時間他逐漸力追，最終以第25名衝線。

而沙灘排球方面，香港男子代表王沛林及徐錦龍在分組最後一戰，以0:2不敵陝西，最終在分組4戰皆北完成今屆比賽。

另外武術散打，男子75公斤級的香港代表張溢霖首圈以0:2不敵福建的咸博文，而男子60公斤級的莊曜隆在對廣西蘭友生的比賽，裁判判蘭友生以優勢勝利。