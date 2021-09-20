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陝西全運︱江旻憓重劍個人賽殺四強　黑純一首日並列第2(更新)
22 分前
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陝西全運劍擊重劍個人賽香港隊江旻憓連翊希何廸琳方凱申何瑋桁吳浩天
陝西全運︱江旻憓重劍個人賽殺四強　黑純一首日並列第2(更新)
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(中國擊劍協會圖片)

第14屆全運會劍擊項目，繼續在天津上演，香港的江旻憓、連翊希及何廸琳在女子重劍個人賽上陣。其中江旻憓在16強賽淘汰隊友何廸琳，取得半準決賽的資格，之後成功擊敗上海選手打入準決賽。而男子組的方凱申、何瑋桁及吳浩天，皆未能突破32強。至於在高爾夫球項目，香港的黑純一在男子個人賽首日並列第2。

東京奧運代表港隊出戰的江旻憓與連翊希，繼續在全運會出場。在今日的重劍項目個人賽，江旻憓、連翊希與何廸琳都能在分組初賽中出線。然而連翊希之後在32強就已經不敵山東對手而被淘汰。至於江旻憓與何廸琳雖然成功突破32強，但在16強就已經碰頭。在之後的16強賽，江旻憓以15:6擊敗何廸琳，取得半準決賽的席位。在半準決賽，江旻憓再以15:7擊敗上海的黃怡歡打入準決賽，稍後會爭入決賽。

至於男隊方面，上屆全運會銅牌得主的方凱申，在分組賽中未能晉級，而何瑋桁及吳浩天雖然取得分組出線資格，不過都未能在32強取勝。

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連翊希在重劍個人賽32強被淘汰。(中國擊劍協會圖片)

在高爾夫球項目，香港的黑純一在首日打出6隻小鳥，以低標準6桿的65，與雲南的何澤明及廣東的李昊桐並列第2位，落後第1的上海代表吳阿順1桿。而女子組的韓紫琳就以低標準1桿的70完成，暫排並列第5。

山地單車賴俊健得第25

山地單車的賴俊健，在男子越野賽決賽獲得第25名。賴俊健在首圈雖然落後排第30，不過之後的時間他逐漸力追，最終以第25名衝線。

而沙灘排球方面，香港男子代表王沛林及徐錦龍在分組最後一戰，以0:2不敵陝西，最終在分組4戰皆北完成今屆比賽。

另外武術散打，男子75公斤級的香港代表張溢霖首圈以0:2不敵福建的咸博文，而男子60公斤級的莊曜隆在對廣西蘭友生的比賽，裁判判蘭友生以優勢勝利。

相關新聞：陝西全運︱楊文蔚決賽未能跳過1米8　僅獲15

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/陝西全運︱江旻憓重劍個人賽入八強-285753
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