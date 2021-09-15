陝西全運︱港男女佩劍個人賽盡墨 6人皆淘汰賽首戰出局

第14屆全運會的劍擊項目，今日(16日)率先舉行男女子佩劍個人賽。雖然6位港將在分組皆取得出線資格，可是最終同樣在淘汰賽的首圈不敵對手，未能再進一步。

港隊的男子佩劍在分組表現最好，何思朗在分組階段取得6戰5勝，以首名取得出線資格，總成績亦排第3。而陳卓謙及羅浩天亦在6場比賽取得3勝，分別取得總成績第16及18，成功出線之後的淘汰賽首圈。何思朗在淘汰賽首圈對手是來自北京的王恒宇，對手雖然在分組賽只得5戰3勝，但是在對何思朗的比賽雙方仍打得接近，最終何思朗以13:15的比分，僅負於對手。

至於同樣出戰男子佩劍的陳卓谦及羅浩天，則分別不敵江蘇的林霄及遼寧的王石，未能再進一級。

明出戰團體賽

女隊的比賽，3名香港代表林衍蕙、歐倩瑩及馬皞孜，在分組賽同樣爭取到出線，其中歐倩瑩及馬皞孜在分組雖然僅得6戰2勝，不過仍取得第23及24名，晉級淘汰賽。而林衍蕙則憑6戰3勝的成績，取得總成績第15名晉級。不過3人在淘汰賽的首戰，亦分別不敵於對手，結果齊齊出局，香港明日還會出戰佩劍團體賽。