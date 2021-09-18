陝西全運︱港花劍隊闖四強 將與福建爭入決賽

在天津舉行的全運會劍擊項目，今日(20日)上演男子花劍團體賽，香港代表被列為賽事第5種子，故直接進入半準決賽。並在首場對上海的比賽，在兩名奧運代表蔡俊彥及張小倫的壓陣之下，以45:29擊敗上海，將在稍後與頭號種子球隊福建爭入決賽。

雖然在昨日的比賽，香港男子花劍代表蔡俊彥在8強止步，不過在今日的團體賽，即使張家朗因傷未有隨隊到天津，但蔡俊彥與張小倫兩個奧運代表，再加上楊子加，在面對有中國代表吳斌壓陣的上海，仍以45:29取勝。而他們準決賽會對上福建。福建是今屆賽事的頭號種子，隊中包括上屆全運會個人花劍金牌的陳海威。比賽在約1時半舉行。

田徑6跑手皆未能晉級

另外，在田徑項目香港的陳佩琦、李巧怡及江俊淇出戰女子100米預賽，其中江俊淇以12秒29的成績得分組第8名，而陳佩琦的成績為12秒52、李巧怡則跑出12秒68，3人都未能晉級下一圈。而女子400米的潘幸慧，在預賽跑出59秒25，亦未能晉級。而男子100米預賽，何偉倫及黃卓熙，分別以10秒87及10秒94的成績，同樣未能晉級。

在沙灘排球項目，香港女子組合江卓儀及杜詠彤以0:2的局數不敵海南一隊，最終分組僅得1勝4負，未能取得前3名爭取進入淘汰賽的資格。