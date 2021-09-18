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陝西全運︱港花劍隊闖四強　將與福建爭入決賽
37 分前
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陝西全運劍擊香港隊男子花劍蔡俊彥張小倫楊子加田徑陳佩琦李巧怡江俊淇女子100米潘幸慧女子400米何偉倫黃卓熙男子100米沙灘排球江卓儀杜詠彤
陝西全運︱港花劍隊闖四強　將與福建爭入決賽
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蔡俊彥（左）在全運會帶領港隊入四強。(資料圖片)

在天津舉行的全運會劍擊項目，今日(20日)上演男子花劍團體賽，香港代表被列為賽事第5種子，故直接進入半準決賽。並在首場對上海的比賽，在兩名奧運代表蔡俊彥及張小倫的壓陣之下，以45:29擊敗上海，將在稍後與頭號種子球隊福建爭入決賽。

雖然在昨日的比賽，香港男子花劍代表蔡俊彥在8強止步，不過在今日的團體賽，即使張家朗因傷未有隨隊到天津，但蔡俊彥與張小倫兩個奧運代表，再加上楊子加，在面對有中國代表吳斌壓陣的上海，仍以45:29取勝。而他們準決賽會對上福建。福建是今屆賽事的頭號種子，隊中包括上屆全運會個人花劍金牌的陳海威。比賽在約1時半舉行。

 

田徑6跑手皆未能晉級

另外，在田徑項目香港的陳佩琦、李巧怡及江俊淇出戰女子100米預賽，其中江俊淇以12秒29的成績得分組第8名，而陳佩琦的成績為12秒52、李巧怡則跑出12秒68，3人都未能晉級下一圈。而女子400米的潘幸慧，在預賽跑出59秒25，亦未能晉級。而男子100米預賽，何偉倫及黃卓熙，分別以10秒87及10秒94的成績，同樣未能晉級。

在沙灘排球項目，香港女子組合江卓儀及杜詠彤以0:2的局數不敵海南一隊，最終分組僅得1勝4負，未能取得前3名爭取進入淘汰賽的資格。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/陝西全運︱港花劍隊闖四強　將與福建爭入決賽-285561
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