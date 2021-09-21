陝西全運︱跳遠俞雅欣預賽晉級 馬術鄭文傑預賽第11

在陝西舉行的第14屆全運會，多位香港運動員今日(23日)繼續出戰。其中在田徑場上，跳遠的俞雅欣在資格賽跳出5.99米，取得第12，並以此成績取得明晚決賽的參賽資格。而在馬術項目的場地障礙個人賽，鄭文傑在預賽第1場獲得第11名，稍後會進行第2場預賽爭入決賽。

多位香港運動員今日繼續上陣，在田徑項目，俞雅欣在資格賽跳出了5.99米的成績取得第12名。由於資格賽前12名運動員取得決賽資格，故此俞雅欣獲得最後一席的決賽資格。而之後舉行的女子4x100米接力，香港在跨欄代表呂麗瑤臨時代表出戰之下，在預賽的第2組以46秒55取得第5名，未能晉身決賽。

至於馬術項目，香港的鄭文傑在預賽以4個障礙罰分及86秒86的時間完成，在預賽第1場取得第11名的成績晉身稍後的第2場預賽。

跆拳道林小慧僅負

另外在射箭的男子反曲弓個人賽，溫浚杰及梁焯然均在首圈止步。而跆拳道方面，林小慧在女子49公斤級首圈比賽，以9:12的比數不敵山西的梁文俐，至於梁銘祐亦在男子58公斤級首圈出局。

乒乓男女雙首圈出局

乒乓球項目，香港的女雙組合吳詠琳及周穎詩，在首圈賽事面對浙江的吳洋晨及許諾，二人雖然在第2局一度以大比數的11:3追平局數，但之後仍連輸兩局，以局數1:3不敵對手遭淘汰。而男雙的蔡俊杰及蘇致首圈亦以0:3的局數不敵湖北組合被淘汰。