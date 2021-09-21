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陝西全運︱跳遠俞雅欣預賽晉級　馬術鄭文傑預賽第11
3 小時前
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陝西全運香港隊俞雅欣鄭文傑溫浚杰梁焯然吳詠琳周穎詩蔡俊杰蘇致田徑跳遠女子4x100米接力馬術場地障礙個人賽林小慧梁銘祐射箭男子反曲弓個人賽跆拳道乒乓球雙打
陝西全運︱跳遠俞雅欣預賽晉級　馬術鄭文傑預賽第11
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俞雅欣以5.99米的成績晉級決賽。(香港田徑總會Facebook圖片)
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鄭文傑在馬術的個人賽預賽第1場取得第11名(香港馬術總會Facebook圖片)

在陝西舉行的第14屆全運會，多位香港運動員今日(23日)繼續出戰。其中在田徑場上，跳遠的俞雅欣在資格賽跳出5.99米，取得第12，並以此成績取得明晚決賽的參賽資格。而在馬術項目的場地障礙個人賽，鄭文傑在預賽第1場獲得第11名，稍後會進行第2場預賽爭入決賽。

多位香港運動員今日繼續上陣，在田徑項目，俞雅欣在資格賽跳出了5.99米的成績取得第12名。由於資格賽前12名運動員取得決賽資格，故此俞雅欣獲得最後一席的決賽資格。而之後舉行的女子4x100米接力，香港在跨欄代表呂麗瑤臨時代表出戰之下，在預賽的第2組以46秒55取得第5名，未能晉身決賽。

至於馬術項目，香港的鄭文傑在預賽以4個障礙罰分及86秒86的時間完成，在預賽第1場取得第11名的成績晉身稍後的第2場預賽。

跆拳道林小慧僅負

另外在射箭的男子反曲弓個人賽，溫浚杰及梁焯然均在首圈止步。而跆拳道方面，林小慧在女子49公斤級首圈比賽，以9:12的比數不敵山西的梁文俐，至於梁銘祐亦在男子58公斤級首圈出局。

乒乓男女雙首圈出局

乒乓球項目，香港的女雙組合吳詠琳及周穎詩，在首圈賽事面對浙江的吳洋晨及許諾，二人雖然在第2局一度以大比數的11:3追平局數，但之後仍連輸兩局，以局數1:3不敵對手遭淘汰。而男雙的蔡俊杰及蘇致首圈亦以0:3的局數不敵湖北組合被淘汰。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/陝西全運︱跳遠俞雅欣預賽晉級　馬術鄭文傑預賽第11-285937
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