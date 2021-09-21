陝西全運︱黑純一第3日重上並列第3 韓紫琳表現失準跌落第11位

陝西全運會高爾夫球項目，今日(23日)進行第3日比賽，其中香港男子代表黑純一保持水準，在第三日造出低標準4桿的成績，總成績重上並列第三名。不過女子組的韓紫琳今日造出高標準3桿，令她之前一直保持的前列位置被趕過，跌落第十一位。高爾夫項目明日進行最後一日的比賽。

雖然昨日只交出低標準2桿的成績，令黑純一排名一度跌落第四位。不過在今日的表現回勇，他在6個洞打出小鳥，但仍有2洞造出超標1桿，不過仍以低標準4桿的67完成今日賽事，總成績以低標準12桿，與廣東李昊桐並列第三位，而首名的上海球手吳阿順及海南的袁也淳，則以低標準15桿的成績並列第一。

女子個人賽方面，韓紫琳在今日表現欠佳，全日在4個洞打出高標準1桿，並僅於第11洞打出小烏，最終她以高標準3桿的74完成今日比賽，總成績只以平標準桿成績，目前排第十一位，與首位的廣東球手林希妤有11桿差距。

高球項目明日將進行最後一日的比賽，黑純一仍有爭取獎牌的機會。