雙雄過關 小「兵」尼基迪亞建功 車路士變陣成功勇闖8強

英聯盃倫敦雙雄率先闖8強！英超「一哥」車路士在英聯盃第4圈迎戰修咸頓，在賽前突受傷兵問題臨急變陣，苦戰至互射12碼才淘汰對手；賽後主帥杜曹大讚球員在壓力下取得關鍵勝利。至於阿仙奴則在主場輕鬆贏列斯聯2比0，新星尼基迪亞表現出色，可望贏得在「兵工廠」的美好前景。



包括艾斯派古達、安達斯基斯坦臣及羅夫度斯卓克，近日在練習先後受傷，致令車路士主帥杜曹被逼要為今場變陣，包括沙奧尼古斯與巴克里均獲得難得的擔正機會，並有不俗發揮。夏維斯在完半場前入波助藍戰士領先，但查阿當斯在換邊後兩分鐘為聖人扳平1比1直到完場。在互射12碼中，車路士有美臣蒙特主射被救出，在比賽中犯小錯被追和的門神阿列沙巴拿加，先救出修咸頓前鋒禾確特一射，加上客軍的史摩邦尼射高，主隊終晉身8強。

賽事贏得險，但杜曹卻未感失望，反大讚隊員：「在開賽前才知悉要為陣容變動，這也是全新組合作賽，尤其是面對像修咸頓級數的球隊，絕不易打。今場雙方表現出色，我們艱苦中勝出。每個比賽也重要，他們得到了上陣機會，也把握得好，唯一問題，是我們12月又要應付多一場比賽。」杜曹透露，艾斯派古達肩傷無大礙，應可趕及下場聯賽對紐卡素復出，而基斯坦臣在接受牙齒手術後，日內可望復操。

廠兵輕鬆闖關

另邊廂，阿仙奴憑後備登場的哥林張伯斯一出場即建功，先開紀錄，加上新星前鋒尼基迪亞入球，輕取列斯聯。貴為英格蘭U21史上神射手的尼基迪亞，今季未受重用，今場僅為他季內第2次上陣，此子在今夏本有機會轉投水晶宮卻被阿仙奴拒絕，如今將於季尾約滿兵工廠。對於尼基迪亞的前景，阿仙奴領隊阿迪達回應：「合約問題在足球圈非常普通，但我肯定此子有能力成為最頂級球員。我好高興有他在陣，我希望他留低。」

雙雄過關 小「兵」尼基迪亞建功 車路士變陣成功勇闖8強