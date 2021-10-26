Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
雙雄過關 小「兵」尼基迪亞建功 車路士變陣成功勇闖8強
24 分前
#Hashtags
英格蘭聯賽盃車路士車仔艾斯派古達安達斯基斯坦臣羅夫度斯卓克沙奧尼古斯巴克里夏維斯修咸頓阿仙奴兵工廠哥林張伯斯尼基迪亞列斯聯
雙雄過關 小「兵」尼基迪亞建功 車路士變陣成功勇闖8強

英聯盃倫敦雙雄率先闖8強！英超「一哥」車路士在英聯盃第4圈迎戰修咸頓，在賽前突受傷兵問題臨急變陣，苦戰至互射12碼才淘汰對手；賽後主帥杜曹大讚球員在壓力下取得關鍵勝利。至於阿仙奴則在主場輕鬆贏列斯聯2比0，新星尼基迪亞表現出色，可望贏得在「兵工廠」的美好前景。 
 

news-images
阿列沙巴拿加(左)在互射12碼將功補過。
 news-images
夏維斯先開紀錄。
 news-images
巴克里鮮有正選上陣。

包括艾斯派古達、安達斯基斯坦臣及羅夫度斯卓克，近日在練習先後受傷，致令車路士主帥杜曹被逼要為今場變陣，包括沙奧尼古斯與巴克里均獲得難得的擔正機會，並有不俗發揮。夏維斯在完半場前入波助藍戰士領先，但查阿當斯在換邊後兩分鐘為聖人扳平1比1直到完場。在互射12碼中，車路士有美臣蒙特主射被救出，在比賽中犯小錯被追和的門神阿列沙巴拿加，先救出修咸頓前鋒禾確特一射，加上客軍的史摩邦尼射高，主隊終晉身8強。 

賽事贏得險，但杜曹卻未感失望，反大讚隊員：「在開賽前才知悉要為陣容變動，這也是全新組合作賽，尤其是面對像修咸頓級數的球隊，絕不易打。今場雙方表現出色，我們艱苦中勝出。每個比賽也重要，他們得到了上陣機會，也把握得好，唯一問題，是我們12月又要應付多一場比賽。」杜曹透露，艾斯派古達肩傷無大礙，應可趕及下場聯賽對紐卡素復出，而基斯坦臣在接受牙齒手術後，日內可望復操。 

廠兵輕鬆闖關

另邊廂，阿仙奴憑後備登場的哥林張伯斯一出場即建功，先開紀錄，加上新星前鋒尼基迪亞入球，輕取列斯聯。貴為英格蘭U21史上神射手的尼基迪亞，今季未受重用，今場僅為他季內第2次上陣，此子在今夏本有機會轉投水晶宮卻被阿仙奴拒絕，如今將於季尾約滿兵工廠。對於尼基迪亞的前景，阿仙奴領隊阿迪達回應：「合約問題在足球圈非常普通，但我肯定此子有能力成為最頂級球員。我好高興有他在陣，我希望他留低。」

雙雄過關 小「兵」尼基迪亞建功 車路士變陣成功勇闖8強

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/雙雄過關-小「兵」尼基迪亞建功-車路士變陣成功勇闖8強-290526
#Hashtags
英格蘭聯賽盃車路士車仔艾斯派古達安達斯基斯坦臣羅夫度斯卓克沙奧尼古斯巴克里夏維斯修咸頓阿仙奴兵工廠哥林張伯斯尼基迪亞列斯聯

皇蘇訪切爾達誓保榜首

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
皇蘇訪切爾達誓保榜首
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多